Инициативные гатчинцы получили награды

Сегодня в режиме конференцсвязи прошло заседание Совета инициативных граждан Ленинградской области. Открывая онлайн встречу, председатель комитета Лира Бурак подчеркнула важность работы, которую проводят на местах представители различных институтов местного самоуправления. Совет, объединяющий самых деятельных его участников, позволяет продвигать лучшие практики, делиться опытом и получать самую актуальную информацию.

В рамках заседания состоялось награждение победителей конкурса «Инициативный гражданин Ленинградской области».

«Лучшим старостой Ленинградской области» названа Светлана Викторовна Протасова - староста деревни Большево из Сиверского городского поселения.

«Лучший представитель общественного совета Ленинградской области» - Вересов Дмитрий Александрович, председатель общественного совета деревни Монделево Пудомягского сельского поселения.

«Лучший представитель инициативной комиссии Ленинградской области» - Кочнева Елена Ивановна, председатель инициативной комиссии поселка Вырица.

Конкурс проходит с 2019 года и призван привлечь внимание к общественной работе старост. В этом году от Гатчинского района заявку на участие подали 7 человек - старосты, члены общественных советов и инициативных комиссий. Победители получили денежные призы, все участники - благодарственные письма от губернатора Ленинградской области и администрации Гатчинского района.

На сегодняшнем заседании также поднимались вопросы, входящие в круг задач муниципалитетов по развитию территорий. Говоря о дополнительных возможностях по привлечению средств на благоустройство, заместитель председателя комитета по ЖКХ Ленинградской области Екатерина Степанова рассказала о том, что необходимо сделать муниципалам, чтобы принять участие в программе Минстроя «Формирование комфортной городской среды». Она дала пошаговую инструкцию по подаче заявки и подготовке проекта.

О том, как важно обеспечить мерами пожарной безопасности населенные пункты, рассказал заместитель начальника Государственного казенного учреждения Ленинградской области «Леноблпожспас» Павел Кириллов. Он также огласил итоги конкурса старост, успешно обеспечивших свои поселения арсеналом средств пожарной безопасности. Призовые места заняли старосты деревни Раковичи Лужского района, поселка Хрель Сланцевского района и поселка Апраксин Кировского района. В этих населенных пунктах в надлежащем виде содержатся пожарные водоемы, есть противопожарный инвентарь и налажено оперативное информирование населения.

Главный эпидемиолог областного комитета по здравоохранению Елена Хорькова напомнила о мерах профилактики коронавирусной инфекции.

В заключение заседания председатель общественного совета Ломоносовского района рассказал об организации медицинского обслуживания, а староста деревни Малые Колпаны Ольга Павлова – о реализации «Законов тысячи добрых дел».

Фото пресс-службы администрации Гатчинского района