Что происходит, если ребёнок в классе заболел COVID-19 ?

По информации комитета общего и профессионального
образования Ленинградской области, в регионе сегодня нет полностью закрытых
из-за COVID-19 школ. Однако на удалённое обучение переведено 67 классов в 34
школах.
«Особенно это актуально для старших классов, перед
окончанием четверти и перед Новым годом мало кто хочет переходить на
дистанционное обучение на две недели. Для этого проводится ПЦР-тестирование
целых классов», ― подчеркнул заместитель председателя правительства
Ленинградской области Николай Емельянов.
Для проведения ПЦР-тестирования у родителей берется
согласие. В случае отказа от процедуры, ребенок переводится на дистанционный
формат на две недели.