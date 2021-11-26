Что происходит, если ребёнок в классе заболел COVID-19 ?

Что происходит, если ребёнок в классе заболел COVID-19 ?

Главный принцип работы школ в период пандемии: максимальное сохранение учебного процесса.

Рубрики : COVID-19     26 Nov 2021

По информации комитета общего и профессионального образования Ленинградской области, в регионе сегодня нет полностью закрытых из-за COVID-19 школ. Однако на удалённое обучение переведено 67 классов в 34 школах.

 Если в классе заболевает ученик, то на две недели учебный процесс переводится в дистанционный формат. Но бывает, что школьник лишь контактировал с заболевшим. В таком случае в классе по решению Роспотребнадзора может быть проведено ПЦР-тестирование.

«Особенно это актуально для старших классов, перед окончанием четверти и перед Новым годом мало кто хочет переходить на дистанционное обучение на две недели. Для этого проводится ПЦР-тестирование целых классов», ― подчеркнул заместитель председателя правительства Ленинградской области Николай Емельянов.

Для проведения ПЦР-тестирования у родителей берется согласие. В случае отказа от процедуры, ребенок переводится на дистанционный формат на две недели.

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