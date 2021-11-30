«Твой Ход» принес ленинградским студенткам по миллиону

«Концепция финала конкурса «Твой ход» подразумевала
работу на восьми факультетах. Каждый факультет решал определенный мегавызов,
направленный на усовершенствование системы высшего образования в России. Я
решила попробовать себя в работе на факультете отношений и психического
здоровья», ― рассказала Кристина.
По ее словам, работа на факультетах проходила в
командах по 8-9 человек. Оценивалась как командная деятельность, так и личные
компетенции каждого из участников ― например, влияние, инициативность,
ориентация на группу и на результат.
Дарья и Кристина вошли в число 200 победителей
конкурса и выиграли по 1 млн рублей. Средства можно будет направить на
обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Кроме того, все
победители отправятся в путешествие по России: они смогут совершить уникальные познавательные
туры по Северному Кавказу, Сахалину, Камчатке, Уралу и другим регионам страны.
Финал Всероссийского студенческого конкурса «Твой
Ход» проходил с 27 по 29 ноября 2021 года в парке культуры и науки «Сириус». В
нем участвовала 1 000 студентов из 76 регионов страны. В финале они занимались
проектированием университета будущего, отвечая на мегавызовы ― стратегически
важные задачи для современной молодежи и российских университетов.
Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход»
проводился впервые. Его организаторами выступили АНО «Россия – страна
возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и
Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и
высшего образования РФ.
Всего заявки на участие в первом Всероссийском
конкурсе «Твой Ход» подали более 560 тысяч студентов образовательных
организаций высшего образования со всей страны.