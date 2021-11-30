«Твой Ход» принес ленинградским студенткам по миллиону

«Концепция финала конкурса «Твой ход» подразумевала работу на восьми факультетах. Каждый факультет решал определенный мегавызов, направленный на усовершенствование системы высшего образования в России. Я решила попробовать себя в работе на факультете отношений и психического здоровья», ― рассказала Кристина.

По ее словам, работа на факультетах проходила в командах по 8-9 человек. Оценивалась как командная деятельность, так и личные компетенции каждого из участников ― например, влияние, инициативность, ориентация на группу и на результат.

Дарья и Кристина вошли в число 200 победителей конкурса и выиграли по 1 млн рублей. Средства можно будет направить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий. Кроме того, все победители отправятся в путешествие по России: они смогут совершить уникальные познавательные туры по Северному Кавказу, Сахалину, Камчатке, Уралу и другим регионам страны.

Финал Всероссийского студенческого конкурса «Твой Ход» проходил с 27 по 29 ноября 2021 года в парке культуры и науки «Сириус». В нем участвовала 1 000 студентов из 76 регионов страны. В финале они занимались проектированием университета будущего, отвечая на мегавызовы ― стратегически важные задачи для современной молодежи и российских университетов.

Всероссийский студенческий конкурс «Твой Ход» проводился впервые. Его организаторами выступили АНО «Россия – страна возможностей», Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь) и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Министерства науки и высшего образования РФ.

Всего заявки на участие в первом Всероссийском конкурсе «Твой Ход» подали более 560 тысяч студентов образовательных организаций высшего образования со всей страны.