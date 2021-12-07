Бизнес региона создает коллективный иммунитет

Всего на сегодняшний день
в регионе выдано 3304 «ковид-паспорта», за две недели количество предприятий с
таким документом увеличилось на 476. По-прежнему, большая часть оформлена
предприятиями сферы торговли ― 1410 или 42,6% от общего числа. В сфере общественного
питания 633 предприятия области имеют паспорт коллективного иммунитета, в
бытовом обслуживании ― 454. Остальные паспорта выданы организациям в сфере
образования, культуры, производственным предприятиям, а также из других сфер.
Сегодня, в соответствии с
постановлением правительства Ленинградской области, при наличии
«ковид-паспорта» предприятия общественного питания, салоны красоты и
парикмахерские, фитнес-центры, стоматологии, бани, бассейны,
физкультурно-спортивные организации и кинотеатры региона могут принимать
посетителей без предъявления ими «антиковидных» документов.
Напомним, паспорт
коллективного иммунитета к COVID-19 выдается при условии, что 80% работников
составляют вакцинированные или перенесшие COVID-19 в течение последних шести
месяцев, в медицинских, образовательных организациях и организациях
соцобслуживания документы о вакцинации или перенесенной болезни должны быть у
95% сотрудников.
Для получения паспорта
необходимо заполнить форму, установленную постановлением правительства Ленинградской
области, затем, с приложением подтверждающих документов, направить ее в орган
местного самоуправления и заверить в Роспотребнадзоре. Выдается готовый
документ в течение трех дней. Форму паспорта можно заполнить или скачать на
сайте 813.ru.