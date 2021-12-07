Бизнес региона создает коллективный иммунитет

Всего на сегодняшний день в регионе выдано 3304 «ковид-паспорта», за две недели количество предприятий с таким документом увеличилось на 476. По-прежнему, большая часть оформлена предприятиями сферы торговли ― 1410 или 42,6% от общего числа. В сфере общественного питания 633 предприятия области имеют паспорт коллективного иммунитета, в бытовом обслуживании ― 454. Остальные паспорта выданы организациям в сфере образования, культуры, производственным предприятиям, а также из других сфер.

Сегодня, в соответствии с постановлением правительства Ленинградской области, при наличии «ковид-паспорта» предприятия общественного питания, салоны красоты и парикмахерские, фитнес-центры, стоматологии, бани, бассейны, физкультурно-спортивные организации и кинотеатры региона могут принимать посетителей без предъявления ими «антиковидных» документов.

Напомним, паспорт коллективного иммунитета к COVID-19 выдается при условии, что 80% работников составляют вакцинированные или перенесшие COVID-19 в течение последних шести месяцев, в медицинских, образовательных организациях и организациях соцобслуживания документы о вакцинации или перенесенной болезни должны быть у 95% сотрудников.

Для получения паспорта необходимо заполнить форму, установленную постановлением правительства Ленинградской области, затем, с приложением подтверждающих документов, направить ее в орган местного самоуправления и заверить в Роспотребнадзоре. Выдается готовый документ в течение трех дней. Форму паспорта можно заполнить или скачать на сайте 813.ru.