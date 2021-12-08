«Интерес к романсам у ленинградцев не угасает»

— Я родился в Петербурге, но затем моя семья переехала в Гатчину, о чем ничуть не жалею. Ведь в небольшом городе легче реализоваться, ты на виду, тебя все знают… Петь я начал рано, уже в трехлетнем возрасте на сцене детского оздо­ровительного лагеря «Маяк» под баян старательно выводил строки «Дремлет притихший северный город».

В детстве и юности я был в гуще всех праздничных событий. Так продолжается и сейчас. В составе творческих бригад, которые задействованы в мероприятиях различного уровня — от встреч в биб­лиотеках до грандиозных концертов, — я объездил всю Ленинградскую область. Каждый раз не устаю восхищаться не только уникальной историей, но и потрясающими природными красотами. Невероятные лужские просторы, удивительные Старая и Новая Ладога. А Сосновый Бор? Название говорит само за себя. Все это оказывает огромное влияние на формирование творческой личности. В силу своей профессиональной деятельности я давно стал членом Команды 47, в составе которой участвую в гастрольных турах. Они значительно расширяют границы культурного пространства нашего региона.

В 2007 году, к 80-летию Ленобласти, комитет по молодежной политике предложил мне написать песню о юном поколении. Я сочинил слова, а музыку придумал солист группы Format FM Александр Бондаренко. Песню назвали «Здравствуй, молодежь!». А песня «Километры дорог» родилась в сотворчестве с режиссером Ириной Сухаревой, она написана специально для Дня Ленинградской области. Горжусь тем, что мы с певицей Викторией Жуковой стали первыми исполнителями песни «Семья ленинградская». Сейчас это гимн 47-го региона. Там есть строки, которые сразу легли мне на душу: «Славься, край музыкантов, художников, нам тебя воспевать на века!».

Главным своим проектом считаю конкурс исполнителей русского романса «Гатчинская романсиада», который мы организовали вместе с Галиной Преображенской. Рад, что наш конкурс стал популярным и даже получил статус международного. Этой осенью он состоялся уже в десятый раз.

В ноябре в Доме-музее Исаака Шварца состоялся онлайн-концерт «Осенней Гатчины романсы», в котором участвовали местные исполнители, лауреаты юбилейного конкурса. Наши певцы также приняли участие в торжествах по поводу 225-летия Гатчины, которые прошли на сцене Гатчинского дворца. Отрадно, что интерес к романсам, исконно русскому жанру, не угасает и каждый раз наш конкурс выявляет новые таланты и сильные голоса.

Важная тема наших мероприятий — Великая Отечественная война. Она касается и меня лично. Моих родственников эвакуировали из блокадного Ленинграда в Сибирь. По дороге бабушка, которая носила под сердцем мою маму, чудом осталась жива. В проекте «Женское лицо Победы» я исполнил песню «Девушки в защитных гимнастерках», еле допел — настолько меня переполняли чувства. Такие проекты, патриотичные и проникновенные, очень нужны, особенно молодежи... Я рад, что в их реализации есть мой вклад, меня даже удостоили медали Союза городов воинской славы.