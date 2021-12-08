«Интерес к романсам у ленинградцев не угасает»

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Я родился в Петербурге, но затем моя семья переехала в Гатчину, о чем ничуть не
жалею. Ведь в небольшом городе легче реализоваться, ты на виду, тебя все знают…
Петь я начал рано, уже в трехлетнем возрасте на сцене детского
оздоровительного лагеря «Маяк» под баян старательно выводил строки «Дремлет
притихший северный город».
В
детстве и юности я был в гуще всех праздничных событий. Так продолжается и
сейчас. В составе творческих бригад, которые задействованы в мероприятиях
различного уровня — от встреч в библиотеках до грандиозных концертов, — я
объездил всю Ленинградскую область. Каждый раз не устаю восхищаться не только
уникальной историей, но и потрясающими природными красотами. Невероятные
лужские просторы, удивительные Старая и Новая Ладога. А Сосновый Бор? Название
говорит само за себя. Все это оказывает огромное влияние на формирование
творческой личности. В силу своей профессиональной деятельности я давно стал
членом Команды 47, в составе которой участвую в гастрольных турах. Они
значительно расширяют границы культурного пространства нашего региона.
В
2007 году, к 80-летию Ленобласти, комитет по молодежной политике предложил мне
написать песню о юном поколении. Я сочинил слова, а музыку придумал солист
группы Format FM Александр Бондаренко. Песню назвали «Здравствуй, молодежь!». А
песня «Километры дорог» родилась в сотворчестве с режиссером Ириной Сухаревой,
она написана специально для Дня Ленинградской области. Горжусь тем, что мы с
певицей Викторией Жуковой стали первыми исполнителями песни «Семья
ленинградская». Сейчас это гимн 47-го региона. Там есть строки, которые сразу
легли мне на душу: «Славься, край музыкантов, художников, нам тебя воспевать на
века!».
Главным
своим проектом считаю конкурс исполнителей русского романса «Гатчинская
романсиада», который мы организовали вместе с Галиной Преображенской. Рад, что
наш конкурс стал популярным и даже получил статус международного. Этой осенью
он состоялся уже в десятый раз.
В
ноябре в Доме-музее Исаака Шварца состоялся онлайн-концерт «Осенней Гатчины
романсы», в котором участвовали местные исполнители, лауреаты юбилейного
конкурса. Наши певцы также приняли участие в торжествах по поводу 225-летия
Гатчины, которые прошли на сцене Гатчинского дворца. Отрадно, что интерес к
романсам, исконно русскому жанру, не угасает и каждый раз наш конкурс выявляет
новые таланты и сильные голоса.
Важная
тема наших мероприятий — Великая Отечественная война. Она касается и меня
лично. Моих родственников эвакуировали из блокадного Ленинграда в Сибирь. По
дороге бабушка, которая носила под сердцем мою маму, чудом осталась жива. В
проекте «Женское лицо Победы» я исполнил песню «Девушки в защитных
гимнастерках», еле допел — настолько меня переполняли чувства. Такие проекты,
патриотичные и проникновенные, очень нужны, особенно молодежи... Я рад, что в
их реализации есть мой вклад, меня даже удостоили медали Союза городов воинской
славы.