Агитбригада «Фонтанка» приехала в Калитино

Агитбригада «Фонтанка» приехала в Калитино

Учащиеся Калитинской средней школы, учителя и местные жители побывали на театрализованном представлении «Символ жизни на земле – вода», которое показала в ДК «Калитино» агитбригада «Фонтанка» Ленинградского областного колледжа культуры и искусства.

Рубрики : Экология     15 Dec 2021

Студенты II курса кафедры социально-культурной деятельности режиссерского отделения  под руководством педагогов Ирины Лаур и Алены Анисимовой всеми доступными  выразительными средствами рассказали о значении воды в жизни человека, причем  сделали это лаконично, динамично  и понятно  для присутствующих в зале. Главное – познавательно и убедительно!

Вода в быту, реальные и сказочные обитатели водной стихии, вода в творчестве художников и композиторов, блиц-экскурсия по крупнейшим водным объектам Ленинградской области (от Финского залива и Ладожского озера до целебных источников в Ломоносовском, Сланцевском, Лужском и Подпорожском районах) – все это многообразие было представлено в песнях, танцах и стихах, удачно дополненных видеорядом.

С удовольствием поучаствовали зрители в  конкурсе на знание песен о воде или связанных с водой – оказалось, что  дети и взрослые знают их немало!

Завершилась программа агитбригады  простыми и полезными советами, как повсеместно  беречь  воду, без которой действительно нет жизни.

- Программа  студенческой агитбригады «Фонтанка» посвящена Году чистой воды в Ленинградской области, - сказала преподаватель И.А.Лаур. – С ней мы объездили практически все районы  нашего региона,  выступление в Калитино  завершает цикл.

Актуальность темы, ее подачу, артистизм и задор студентов зрители оценили по достоинству: дети и взрослые  не пожалели  аплодисментов  для  гостей.

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