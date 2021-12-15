Агитбригада «Фонтанка» приехала в Калитино

Студенты
II
курса кафедры социально-культурной деятельности режиссерского отделения под руководством педагогов Ирины Лаур и Алены
Анисимовой всеми доступными выразительными
средствами рассказали о значении воды в жизни человека, причем сделали это лаконично, динамично и понятно
для присутствующих в зале. Главное – познавательно и убедительно!
Вода
в быту, реальные и сказочные обитатели водной стихии, вода в творчестве
художников и композиторов, блиц-экскурсия по крупнейшим водным объектам
Ленинградской области (от Финского залива и Ладожского озера до целебных источников
в Ломоносовском, Сланцевском, Лужском и Подпорожском районах) – все это
многообразие было представлено в песнях, танцах и стихах, удачно дополненных
видеорядом.
С
удовольствием поучаствовали зрители в
конкурсе на знание песен о воде или связанных с водой – оказалось,
что дети и взрослые знают их немало!
Завершилась
программа агитбригады простыми и
полезными советами, как повсеместно
беречь воду, без которой
действительно нет жизни.
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Программа студенческой агитбригады
«Фонтанка» посвящена Году чистой воды в Ленинградской области, - сказала
преподаватель И.А.Лаур. – С ней мы объездили практически все районы нашего региона, выступление в Калитино завершает цикл.
Актуальность
темы, ее подачу, артистизм и задор студентов зрители оценили по достоинству:
дети и взрослые не пожалели аплодисментов
для гостей.