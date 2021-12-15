Агитбригада «Фонтанка» приехала в Калитино

Студенты II курса кафедры социально-культурной деятельности режиссерского отделения под руководством педагогов Ирины Лаур и Алены Анисимовой всеми доступными выразительными средствами рассказали о значении воды в жизни человека, причем сделали это лаконично, динамично и понятно для присутствующих в зале. Главное – познавательно и убедительно!

Вода в быту, реальные и сказочные обитатели водной стихии, вода в творчестве художников и композиторов, блиц-экскурсия по крупнейшим водным объектам Ленинградской области (от Финского залива и Ладожского озера до целебных источников в Ломоносовском, Сланцевском, Лужском и Подпорожском районах) – все это многообразие было представлено в песнях, танцах и стихах, удачно дополненных видеорядом.

С удовольствием поучаствовали зрители в конкурсе на знание песен о воде или связанных с водой – оказалось, что дети и взрослые знают их немало!

Завершилась программа агитбригады простыми и полезными советами, как повсеместно беречь воду, без которой действительно нет жизни.

- Программа студенческой агитбригады «Фонтанка» посвящена Году чистой воды в Ленинградской области, - сказала преподаватель И.А.Лаур. – С ней мы объездили практически все районы нашего региона, выступление в Калитино завершает цикл.

Актуальность темы, ее подачу, артистизм и задор студентов зрители оценили по достоинству: дети и взрослые не пожалели аплодисментов для гостей.