Выбираем отечественные вина к новогоднему столу

По оценкам Роскачества, более 45% россиян встретят праздники с вином на столе. Абсолютное большинство откроет хотя бы одну бутылку шампанского под бой курантов. Куда идти за вином к Новому году? Самый большой выбор обычно в специализированных магазинах, винотеках. Там могут предложить 3-4 тысячи наименований вина и даже больше.

В специализированных сетях, кроме того, предусмотрен предварительный заказ со склада, когда вы можете выбрать напитки заранее и их привезут по удобному для вас адресу в магазин для оплаты и самовывоза. Дистанционная продажа алкоголя с оплатой on-line и доставкой на дом в России пока запрещена.

На втором месте по широте ассортимента гипермаркеты и крупные супермаркеты, где можно найти до 1 500 наименований вина. Во многих таких магазинах уже работают консультанты-кависты, которые могут помочь с выбором. В магазинах «у дома» и дискаунтерах выбор обычно более узкий – до 250 наименований, зато могут порадовать цены.

Правила хранения и подачи вин

При выборе вина в магазине обращайте внимание на температуру в помещении. Во многих крупных точках в винных отделах уже вешают специальные термометры. По правилам, вино должно храниться и продаваться при температуре 5-20 С. Если бутылка на ощупь заметно тёплая – это повод отказаться от покупки. Дома храните вино подальше от батареи и не ставьте на балкон. Иначе, напиток, как минимум, потеряет в качестве.

Не менее важную роль играет температура подачи. Руководитель экспертной группы «Винного гида России» Артур Саркисян рекомендует подавать игристые вина при температуре от 7 до 10 С (чем слаще, тем холодней), белые вина при 10-11 С, красные – при 12-14 С.

Читаем этикетку

Самое актуальное перед Новым годом – выбор шампанского. Часто под видом игристого вина можно встретить разные напитки на фруктовом сырье с искусственной газацией, водой и ароматизаторами (обычно по крепости они 7-9%). Опознать их на полке сейчас просто. Такая продукция должна быть снабжена надписью «Продукция не является вином». Однако, полезно будет прочитать информацию на контрэтикетке. По нормам законодательства на ней должно быть крупно написано место происхождения винограда. Например: Кубань или Крым. Если такой надписи нет и текст под лупой не разберешь – это вообще не вино.

Для недорогих вин по цене до 400-500 рублей (особенно для белых) значение также имеет дата розлива. Лучше всего, если белое или недорогое игристое вино разлито не раньше, чем за полгода до употребления, а красное за год. Это, конечно, не касается дорогих коллекционных вин, которые могут годами храниться в бутылке.

Какие вина брать?

Четыре года исследований проекта «Винный гид России» подтвердили, что высокая стоимость качественных российских вин – это миф.

«Сравнительные исследования российских и импортных вин Роскачества показали, что нет такого «железного» правила: чем дороже, тем лучше. В категории до 1500 рублей отечественное игристое по цене до 350 рублей вполне может опередить по качеству импортное за тысячу с лишним. Мы советуем обращать внимание на отечественные вина с маркировкой ЗГУ и ЗНМП, которые производятся и бутилируются в непосредственной близости к виноградникам», – говорит директор департамента исследований винодельческой продукции Роскачества Олеся Буяева.

В помощь тем, кто хочет получить качественный продукт за разумные деньги, эксперты Роскачества подобрали вина с лучшим соотношением цена/качество в категории до 500 рублей на основе «Винного гида России» – 2021.

Игристые вина

Брют: Кубань вино. Игристое вино с ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров» брют белое «Коллекция винодела» стоит 199 рублей.

Полусухое игристое: Мильстрим. Игристое вино с ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров» полусухое белое «AV. АВ молодое» – 445 рублей

Полусладкое игристое: Кубань вино. Игристое вино с ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров» полусладкое белое «Шато Тамань» – 339 рублей.

Розовое игристое брют: Игристое вино с ЗГУ «Крым» брют розовое «Золотая Балка» – 451 рубль.

Красные вина

Сухое красное: Мысхако. Вино с ЗГУ «Кубань. Новороссийск» сухое красное «Каберне Фран» 2019 – 455 рублей.

Полусладкое красное: Золотая Балка. Вино с ЗГУ «Крым» полусладкое красное «ЗБ вайн Бастардо» (ZB wine Bastardo) 2020 – 476 рублей.

Белые вина

Сухое белое: Вино с ЗГУ «Крым», сухое белое «Алиготе Инкерман» 2020 – 449 рублей.

Полусухое белое: Фанагория. Рислинг. Номерной резерв, вино с ЗГУ «Кубань. Таманский полуостров» полусухое белое 2019 – 390 рублей.

https://rskrf.ru/tips/obzory-i-topy/vino-pod-elku/

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