Экскурсионные туры по Мурманску

История города богата разного рода событиями. Именно в Мурманске находится знаменитый ледокол «Ленин». Чтобы узнать все экскурсии в Мурманске, достаточно посетить портал Sputnik. Такие экскурсионные туры принесут вам незабываемые впечатления.

Достопримечательности

Мурманск в сравнении с другими российскими городами основан сравнительно недавно. Несмотря на это, он не уступает своей красотой ни одному из них. Хотя исторического центра у Мурманска нет. Большинство путешественников приезжает сюда, чтобы насладиться полярным сиянием. Кроме того, в городе много военных мемориалов. Среди достопримечательностей Мурманска также следует выделить:

● озеро Семеновское;

● океанариум;

● морвокзал;

● маяк-памятник.

Атомный ледокол, носящий имя вождя мирового пролетариата, впечатляет своими размерами. Его длина составляет 134 м, а высота ледокола достигает 18 м. Пришвартован он на морвокзале. По сути, это огромный музей, посмотреть на который приезжают тысячи людей из разных уголков земного шара.

На ледоколе сохранилась огромная библиотека. Ею пользовались моряки, отправляющиеся на годовое плавание по северным морям. В кают-компании устраивались киносеансы, звучала музыка. Моряки обсуждали прочитанные литературные произведения.

Озеро Семеновское

Природной достопримечательностью города считается озеро Семеновское. Оно привлекает внимание своими огромными размерами. Назван водоем в честь Семена Коржова – это рыбак, постоянно живший неподалеку. Здесь находится лодочная станция, где любой желающий сможет арендовать лодку для прогулки по озеру. Для развлечения детей предусмотрен парк аттракционов.

Туристов непременно заинтересует и местный океанариум. Природный водоем богат рыбой разных видов. Здесь обитает даже форель. Из-за холодных ключей, бьющих под водой, она холодная даже в знойные летние месяцы. Нельзя пропустить и Бараньи лбы – так называются скалистые выступы на побережье.

Морвокзал

Мурманский морвокзал имеет двенадцать причалов, один из них понтонный. По обустроенной рядом набережной ежедневно прогуливаются мурманчане и гости города. Отсюда выполняются прогулочные регулярные рейсы на теплоходе «Клавдия Еланская». Судно можно назвать настоящей гордостью местного пароходства. Курсирует теплоход по близлежащим населенным пунктам.