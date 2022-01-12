Ленинградская область ― среди лучших по качеству управления

IХ рейтинг эффективности
управления в субъектах Российской Федерации подготовлен Агентством политических
и экономических коммуникаций. Ленинградская область по интегральному показателю
заняла в рейтинге 7 место.
«Мы сохранили свои
позиции в первой десятке рейтинга благодаря слаженной работе нашей команды по
всем ключевым направлениям, а также новым решениям, которые были внедрены в
2021 году. С помощью Центра управления регионом в области заработала четкая,
простая и оперативная система работы с обращениями граждан, в числе первых мы
поучаствовали в новом федеральном механизме и получили инфраструктурные кредиты
на развитие дорог Всеволожского района. У региона высокие экономические
показатели, а в части управления финансами мы остаемся одним из регионов с
низкой долговой нагрузкой», ― прокомментировал губернатор Ленинградской области
Александр Дрозденко.
В рейтинге оценивались
позиции регионов по трем составляющим: политико-управленческая, социальная и
финансово-экономическая ситуация. Так, к примеру, в политико-управленческом и
финансово-экономическом блоках регион занимает четвертые места среди субъектов
РФ. Кроме того, в рейтинге учитывались мнения авторитетных политологов,
статистические показатели региона.