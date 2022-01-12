Ленинградская область ― среди лучших по качеству управления

Ленинградская область ― среди лучших по качеству управления

Ленинградская область вошла в ТОП-10 регионов России по качеству управления.

Рубрики : Общество     12 Jan 2022

IХ рейтинг эффективности управления в субъектах Российской Федерации подготовлен Агентством политических и экономических коммуникаций. Ленинградская область по интегральному показателю заняла в рейтинге 7 место.

«Мы сохранили свои позиции в первой десятке рейтинга благодаря слаженной работе нашей команды по всем ключевым направлениям, а также новым решениям, которые были внедрены в 2021 году. С помощью Центра управления регионом в области заработала четкая, простая и оперативная система работы с обращениями граждан, в числе первых мы поучаствовали в новом федеральном механизме и получили инфраструктурные кредиты на развитие дорог Всеволожского района. У региона высокие экономические показатели, а в части управления финансами мы остаемся одним из регионов с низкой долговой нагрузкой», ― прокомментировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В рейтинге оценивались позиции регионов по трем составляющим: политико-управленческая, социальная и финансово-экономическая ситуация. Так, к примеру, в политико-управленческом и финансово-экономическом блоках регион занимает четвертые места среди субъектов РФ. Кроме того, в рейтинге учитывались мнения авторитетных политологов, статистические показатели региона.

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