Социальный кодекс ― теперь с иллюстрациями

Социальный кодекс ― теперь с иллюстрациями

Комитет по социальной защите населения выпустил иллюстрированный «Социальный кодекс Ленинградской области».

Рубрики : Общество     17 Jan 2022

В новом доступном формате ― с инфографикой и иллюстрациями основной «социальный» закон региона опубликован в сети.

Его главным героем стал обобщенный образ ленинградца, который в зависимости от меры поддержки выступает в новой роли.

«Мы разместили в открытом доступе электронную версию. Она доступна абсолютно для всех жителей региона, ― рассказала председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева. – Наш соцкодекс – это живой документ. Меры соцподдержки постоянно совершенствуются, вносятся изменения. Одновременно будет меняться и иллюстрированное издание».

«Социальный кодекс Ленинградской области» является основным документом социальной сферы региона. Кодекс содержит более 100 мер поддержки, а также дает определение ключевым понятиям в данной сфере. Соцкодекс был принят в 2017 году.

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