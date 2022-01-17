Социальный кодекс ― теперь с иллюстрациями

В новом доступном формате ― с инфографикой и иллюстрациями основной «социальный» закон региона опубликован в сети.

Его главным героем стал обобщенный образ ленинградца, который в зависимости от меры поддержки выступает в новой роли.

«Мы разместили в открытом доступе электронную версию. Она доступна абсолютно для всех жителей региона, ― рассказала председатель комитета по социальной защите населения Анастасия Толмачева. – Наш соцкодекс – это живой документ. Меры соцподдержки постоянно совершенствуются, вносятся изменения. Одновременно будет меняться и иллюстрированное издание».

«Социальный кодекс Ленинградской области» является основным документом социальной сферы региона. Кодекс содержит более 100 мер поддержки, а также дает определение ключевым понятиям в данной сфере. Соцкодекс был принят в 2017 году.