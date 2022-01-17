Социальный кодекс ― теперь с иллюстрациями

В новом доступном формате
― с инфографикой и иллюстрациями основной «социальный» закон региона
опубликован в сети.
Его главным героем стал
обобщенный образ ленинградца, который в зависимости от меры поддержки выступает
в новой роли.
«Мы разместили в открытом
доступе электронную версию. Она доступна абсолютно для всех жителей региона, ―
рассказала председатель комитета по социальной защите населения Анастасия
Толмачева. – Наш соцкодекс – это живой документ. Меры соцподдержки постоянно совершенствуются,
вносятся изменения. Одновременно будет меняться и иллюстрированное издание».
«Социальный кодекс
Ленинградской области» является основным документом социальной сферы региона.
Кодекс содержит более 100 мер поддержки, а также дает определение ключевым
понятиям в данной сфере. Соцкодекс был принят в 2017 году.