Волшебство новогодних праздников рождает необыкновенные памятные снимки

В конкурсе можно было принять участие в двух номинациях: «Новогодний костюм» (для детей) и «Когда я был маленьким» (для взрослых – родителей и педагогов).

На новогодних кадрах фотоконкурса ребята предстали в костюмах героев самых любимых сказок, популярных мультфильмов: романтичный Пьеро, решительный мушкетер, мечтательная Снегурочка, веселая Красная Шапочка и, конечно, герой наступившего года – Тигр. Очень приятно, что откликнулись и родители ребят, представив на конкурс свои детские новогодние фотографии. Главными критериями оценки фотографий стали эмоциональная образность и художественное отражение темы.

Победителями конкурса среди детей стали Захар Ходоревский, Максим Панасюк, Елизавета Лукина и Сергей Бубис. В номинации «Когда я был маленьким» награждены педагог Оксана Борисовна Сытник, Анастасия, Дмитрий и Евгений Семеновы, а также Александр Гончаров, порадовавшие всех своими архивными детскими снимками. Специальные грамоты конкурса «За отражение семейных ценностей» были вручены Александру и Матвею Гавриловым, а также семье Семёновых. Благодарим всех участников конкурса и родителей за помощь и поддержку.

Наталья Елисеева