Волшебство новогодних праздников рождает необыкновенные памятные снимки

В конкурсе можно было
принять участие в двух номинациях: «Новогодний костюм» (для детей) и «Когда я
был маленьким» (для взрослых – родителей и педагогов).
На новогодних кадрах
фотоконкурса ребята предстали в костюмах героев самых любимых сказок,
популярных мультфильмов: романтичный Пьеро, решительный мушкетер, мечтательная
Снегурочка, веселая Красная Шапочка и, конечно, герой наступившего года – Тигр.
Очень приятно, что откликнулись и родители ребят, представив на конкурс свои
детские новогодние фотографии. Главными критериями оценки фотографий стали
эмоциональная образность и художественное отражение темы.
Победителями конкурса
среди детей стали Захар Ходоревский, Максим Панасюк, Елизавета Лукина и Сергей
Бубис. В номинации «Когда я был маленьким» награждены педагог Оксана Борисовна
Сытник, Анастасия, Дмитрий и Евгений Семеновы, а также Александр Гончаров, порадовавшие
всех своими архивными детскими снимками. Специальные грамоты конкурса «За
отражение семейных ценностей» были вручены Александру и Матвею Гавриловым, а также
семье Семёновых. Благодарим всех участников конкурса и родителей за помощь и
поддержку.
Наталья Елисеева