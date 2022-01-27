Часть социальных выплат с 1 февраля вырастет

«С 1 февраля увеличивается размер целого ряда социальных пособий и выплат. В текущем году ежемесячные выплаты, которые получают граждане льготных категорий, по поручению президента будут увеличены на 8,4%. Кроме того, вырастут единовременные пособия женщинам по беременности, а также при рождении ребёнка», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин в ходе заседания правительства.

В начале февраля вырастут выплаты для инвалидов, ветеранов, чернобыльцев, Героев России и работников, пострадавших на производстве. Также вырастет единовременное пособие при рождении ребенка, ежемесячное пособие по уходу за ребенком и единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью. Маткапитал на первого ребенка вырастет до 524 500 руб., а на второго и последующих – до 693 100 руб.

Ранее Минтруд сообщил, что в 2022 г. минимальный размер пособия по беременности и родам вырос до 63 932,4 руб., а максимальный – до 360 153 руб. Если при родах были осложнения, пособие составит от 71 238,96 руб. до 401 325,6 руб. Если же женщина родила сразу нескольких детей, пособие составит от 88 592,04 руб. до 499 084,4 руб.





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