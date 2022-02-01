Финансовая грамотность для старшего поколения: Банк России приглашает на онлайн-уроки

На вебинарах можно получить достоверную и актуальную информацию о финансовых продуктах и услугах, о том, как принимать взвешенные финансовые решения, сравнивать продукты, чтобы выбрать наиболее подходящий, как распознать мошенников и защитить себя от хищений. Занятия ведут специалисты Банка России, слушатели могут задавать вопросы лекторам в прямом эфире.

Для подключения к уроку необходимо зарегистрироваться на сайте проекта pensionfg.ru, выбрать тему, удобные дату и время, а также вовремя подключиться с компьютера (просмотр с мобильного телефона или планшета невозможен).

#Fingram_Lenobl