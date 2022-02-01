Финансовая грамотность для старшего поколения: Банк России приглашает на онлайн-уроки

На вебинарах можно
получить достоверную и актуальную информацию о финансовых продуктах и услугах,
о том, как принимать взвешенные финансовые решения, сравнивать продукты, чтобы выбрать
наиболее подходящий, как распознать мошенников и защитить себя от хищений. Занятия
ведут специалисты Банка России, слушатели могут задавать вопросы лекторам в
прямом эфире.
Для подключения к уроку
необходимо зарегистрироваться на сайте проекта pensionfg.ru, выбрать тему, удобные дату и время,
а также вовремя подключиться с компьютера (просмотр с мобильного телефона или
планшета невозможен).
#Fingram_Lenobl