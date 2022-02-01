Финансовая грамотность для старшего поколения: Банк России приглашает на онлайн-уроки

Финансовая грамотность для старшего поколения: Банк России приглашает на онлайн-уроки

До 22 апреля 2022 года на сайте pensionfg.ru проходят дистанционные занятия по финансовой грамотности для старшего поколения.

Рубрики : Общество     01 Feb 2022

На вебинарах можно получить достоверную и актуальную информацию о финансовых продуктах и услугах, о том, как принимать взвешенные финансовые решения, сравнивать продукты, чтобы выбрать наиболее подходящий, как распознать мошенников и защитить себя от хищений. Занятия ведут специалисты Банка России, слушатели могут задавать вопросы лекторам в прямом эфире.

Для подключения к уроку необходимо зарегистрироваться на сайте проекта pensionfg.ru, выбрать тему, удобные дату и время, а также вовремя подключиться с компьютера (просмотр с мобильного телефона или планшета невозможен).

#Fingram_Lenobl

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