Юные дзюдоистки из Вырицы показали класс

Среди юношей и девушек до 18 лет 2006-2008 г.р. почетное бронзовое место заняла воспитанница Районной ДЮСШ из Вырицы Арнэла Шашкова (40 кг).

А 5 февраля прошла Х Универсиада по дзюдо среди ВУЗов, где победила Аделина Шашкова (48 кг). Она также занимается в Районной ДЮСШ в Вырице.