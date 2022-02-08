Юные дзюдоистки из Вырицы показали класс

В городе Торжке Тверской области 4-6 февраля прошли Всероссийские соревнования по дзюдо памяти Героя России генерал-майора Б.А. Воробьева.
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Спорт
08 Feb 2022
Среди юношей и
девушек до 18 лет 2006-2008 г.р. почетное бронзовое место заняла воспитанница Районной ДЮСШ из Вырицы Арнэла Шашкова (40 кг).
А 5 февраля прошла Х
Универсиада по дзюдо среди ВУЗов, где победила Аделина Шашкова (48 кг). Она
также занимается в Районной ДЮСШ в Вырице.
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