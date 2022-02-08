Юные дзюдоистки из Вырицы показали класс

Юные дзюдоистки из Вырицы показали класс

В городе Торжке Тверской области 4-6 февраля прошли Всероссийские соревнования по дзюдо памяти Героя России генерал-майора Б.А. Воробьева.

Рубрики : Спорт     08 Feb 2022

Среди юношей и девушек до 18 лет 2006-2008 г.р. почетное бронзовое место заняла воспитанница Районной ДЮСШ из Вырицы Арнэла Шашкова (40 кг).

А 5 февраля прошла Х Универсиада по дзюдо среди ВУЗов, где победила Аделина Шашкова (48 кг). Она также занимается в Районной ДЮСШ в Вырице.

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