День памяти

Митинги проходили у памятных знаков, установленных в честь
воинов-интернационалистов. Выступали представители Союза ветеранов Афганистана
и других ветеранских организаций, представители администрации и общественных
организаций, депутаты. Ветераны вспоминали историю и боевых товарищей. Звучала
молитва и оружейный салют. Участники митингов возложили к памятникам цветы.
Председатель
Союза ветеранов Анголы Ленинградской области Ильяс Норов вручил ветеранской
организации афганцев памятные альбомы «Ангола - мы свой долг выполнили» и «Ветераны
Анголы: от прошлого к настоящему».
Накануне
Дня памяти,11 февраля, ветераны боевых действий Гатчинского района провели
исторический час «Афганистан - наша память и боль» для военнослужащих одной из
частей региона.
Татьяна
Можаева
Фото предоставлены организаторами мероприятий