День памяти

Митинги проходили у памятных знаков, установленных в честь воинов-интернационалистов. Выступали представители Союза ветеранов Афганистана и других ветеранских организаций, представители администрации и общественных организаций, депутаты. Ветераны вспоминали историю и боевых товарищей. Звучала молитва и оружейный салют. Участники митингов возложили к памятникам цветы.

Председатель Союза ветеранов Анголы Ленинградской области Ильяс Норов вручил ветеранской организации афганцев памятные альбомы «Ангола - мы свой долг выполнили» и «Ветераны Анголы: от прошлого к настоящему».

Накануне Дня памяти,11 февраля, ветераны боевых действий Гатчинского района провели исторический час «Афганистан - наша память и боль» для военнослужащих одной из частей региона.

Татьяна Можаева

Фото предоставлены организаторами мероприятий