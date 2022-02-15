День памяти

День памяти

Сегодня, 15-го февраля, – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. В этот день в 1989 году Советский Союз завершил вывод войск из Афганистана. Ветераны боевых действий, проживающие в Гатчине и районе, их родные и близкие, вдовы погибших героев, встретились на митингах в городе Гатчине и в пос. Карташевская.

Рубрики : Общество     15 Feb 2022

Митинги проходили у памятных знаков, установленных в честь воинов-интернационалистов. Выступали представители Союза ветеранов Афганистана и других ветеранских организаций, представители администрации и общественных организаций, депутаты. Ветераны вспоминали историю и боевых товарищей. Звучала молитва и оружейный салют. Участники митингов возложили к памятникам цветы.

Председатель Союза ветеранов Анголы Ленинградской области Ильяс Норов вручил ветеранской организации афганцев памятные альбомы «Ангола - мы свой долг выполнили» и «Ветераны Анголы: от прошлого к настоящему».

Накануне Дня памяти,11 февраля, ветераны боевых действий Гатчинского района провели исторический час «Афганистан - наша память и боль» для военнослужащих одной из частей региона.

Татьяна Можаева

Фото предоставлены организаторами мероприятий

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