Что будет со Старогатчинским лесом и кто почистит дорогу в Воскресенском?

Территория Старогатчинского леса относится к землям «сельхозугодья в учебных целях», частично принадлежит Росимуществу, частично – частным лицам.

Просим рассмотреть возможность придания этой территории статуса особо охраняемой природной территории или рекреационной зоны. Возможно ли часть этой территории предоставить Центру реабилитации диких животных «Велес»?

Отвечает комитет по природным ресурсам Ленинградской области.

Территорию Старогатчинского леса составляют участки, большая часть которых покрыта древесно-кустарниковой растительностью, однако к лесному фонду относятся только 6 из них, остальные – к землям сельскохозяйственного назначения. Собственники и пользователи земельных участков имеют законные права на использование их в соответствии с установленным видом разрешенного использования.

Предание территории какого-либо природоохранного статуса возможно только после отказа собственников от использования земельных участков в соответствии с установленным для них видом разрешенного использования.

Документами территориального планирования РФ, Ленинградской области, Гатчинского района, Пудомягского сельского поселения, планы по созданию ООПТ на территории Старогатчинского леса не предусмотрены. Предложения от научного сообщества о необходимости придания указанной территории статуса ООПТ не поступали.

По вопросу размещения на территории НКО «Фонд помощи животным «Велес»: по первоначальной оценке, земельные участки не отвечают требованиям НКО – наличие зданий, строений, подъездных дорог, инженерной инфраструктуры. Вместе с тем, предложение направлено в адрес Леноблкомимущества, как органа, который ранее осуществлял подбор земельных участков имущественного комплекса для размещения НКО «Фонд помощи животным «Велес».

В селе Воскресенское Гатчинского района не очищается от снега участок пешеходной зоны вдоль дороги. Просим регулярно проводить эти работы.

Отвечает комитет по дорожному хозяйству Ленинградской области.

Автомобильная дорога «Гатчина-Куровицы», протяженностью – 20 км находится в оперативном управлении ГКУ «Ленавтодор». Содержание осуществляет Гатчинское ДРСУ. На данном участке автомобильной дороги выполнена очистка от снега проезжей части и обочины (между барьерным ограждением и проезжей частью), уборка снега из-под барьерного ограждения.