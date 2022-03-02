Область поможет сельхозпроизводителям

С начала года на агротехнологические работы хозяйствам уже направлено 189,2 млн рублей. Всего государственная поддержка на проведение посевной в 2022 году предусмотрена в размере 615, 5 млн рублей. Планируется увеличение этой суммы на 62 млн рублей при корректировке бюджета.

«В этом году мы начинаем раньше обычного выплачивать субсидию на агротехнологические работы. Планируем за март довести до производителей основную сумму господдержки. Это позволит оперативно подготовиться к посевной, закупить семена, удобрения, запчасти для техники, горюче-смазочные материалы. Мы сделаем всё возможное, чтобы войти в зиму с запасом продукции и кормов для животных», — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области — председатель комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Олег Малащенко.

В 2021 году общее государственное финансирование АПК региона составило 5,4 млрд руб., выпущено валовой продукции АПК на 322,9 млрд рублей (116,8% к 2020 году), выращено 140 тыс. тонн зерновых культур, 165,3 тыс. тонн картофеля, 176,6 тыс. тонн овощей, произведено 3,48 млрд штук яиц (1 место в России), 362,5 тыс. тонн мяса (5 место) и 649,6 тыс. тонн молока (9 место).