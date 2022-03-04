Александр Дрозденко открыл свой канал в Telegram

Так, например, сегодня Александр Дрозденко разместил в своем телеграм-канале пост о том, как он сам и Ленинградская область намерены действовать в сложных условиях. Там 5 основных тезисов:

1. Главное - не суетиться и не терять уверенность в себе. Это позволит всей команде сохранить работоспособность.

2. Проводим абсолютно четкий, прагматичный, честный, может быть даже чуть со страховочным запасом, анализ ситуации.

3. Вырабатываем план действий, основанный исключительно на своих возможностях без расчета на помощь извне.

4. Ещё раз оцениваю команду, возможно, потребуются точечные перестановки, чтобы я был уверен, что пункт 3 точно будет реализован.

5. Намечаю цели и контролирую движение к ним по реперным точкам.

«Конечно, решения в кризисной ситуации принимает руководитель. Но на этапе подготовки важно собрать как можно больше мнений и обсудить его в команде. Потому что самоуверенность - всегда путь к провалу», - отметил Александр Юрьевич.

Также глава региона ведет личную страницу в приложении Инстаграм, подписчиками которой являются более 70 тысяч человек. Под каждым постом – десятки обращений и комментариев жителей, зачастую очень злободневных.

Напомним, что газета "Гатчинская правда" также имеет свой телеграм-канал, который позволяет оперативно отслеживать новости.