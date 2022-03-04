Заслуженная победа гатчинских баскетболисток

Сборная команда Гатчинского муниципального района, воспитанницы Гатчинской ДЮСШ №2, под руководством тренеров Сергея и Юлии Юркевич, были на высоте. В первой игре наши девушки уверенно победили Всеволожскую команду со счётом 76:16. Во второй игре с Тосно - со счётом 84:13.

Поздравляем Гатчинских баскетболисток и их тренеров!