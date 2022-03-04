Заслуженная победа гатчинских баскетболисток
27 февраля в посёлке им. Морозова, Всеволожского района, прошёл заключительный этап Первенства Ленинградской области по баскетболу среди девушек 2007 г.р. и моложе.
Рубрики: Спорт
Сборная команда Гатчинского муниципального района, воспитанницы Гатчинской ДЮСШ №2, под руководством тренеров Сергея и Юлии Юркевич, были на высоте. В первой игре наши девушки уверенно победили Всеволожскую команду со счётом 76:16. Во второй игре с Тосно - со счётом 84:13.
Поздравляем Гатчинских баскетболисток и их тренеров!
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