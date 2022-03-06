Естественность, яркость или классика – выбираем образ на 8 Марта

В моде по-прежнему остаются легкие и небрежные укладки. Пляжные и легкие, не перегруженные локоны подойдут как на каждый день, так и на торжественное мероприятие. Если игривое настроение, то прически в африканском стиле будут кстати, привлекут своей самобытностью и яркостью. Они притягивают всеобщее внимание, их популярность растет с каждым днем.

Всевозможные заколочки, гребни и цветы придадут любой прическе более праздничный и элегантный вид. Выбирая украшение, нужно ориентироваться на образ в целом, оно должно подходить к наряду и аксессуарам.

Создать стильный, оригинальный и яркий образ можно, благодаря использованию канекалона, который пользуется популярностью среди девочек и подростков. Детям часто хочется покрасить волосы в яркие цвета, а вплетение канекалона сделает это без вреда для волос. Разнообразие цвета, от однотонных до градиентов, подойдет под любое настроение и стиль.

Прическа не может завершить образ без подходящего макияжа. В 2022 году в моде преобладает естественность. Натуральные брови, обработка контура лица и сам макияж минимальны. Матовые помады еще актуальны, но больше в нюдовых оттенках, и сейчас возвращаются блески для губ. Это не только классические, к которым все привыкли, но также блески-бальзамы, предающие легкий оттенок и уход.

Ушли на второй план матовые тональные текстуры. При использовании хайлайтеров визажисты избегают использование крупных сияющих частиц. Деликатность в сиянии и свежесть на общем фоне подчеркивают холодными оттенками румян и слегка подкрашенными ресницами.

Конечно, в макияжах по-прежнему сохраняют классические формы, модные стрелки, подчеркивающие внутренние уголки глаз и цветные стрелки. Особенно цветные яркие стрелки и тени популярны у молодежи.

Несмотря на преобладание естественного и легкого макияжа, многие придерживаются классики – «Смоки», голливудский макияж, где черная стрелка, красная помада (и близкие к ней оттенки) и четкие скулы. Такой макияж пришел к нам от кинодив ХХ века и актуален до сих пор.

Так что все зависит от желания прекрасных дам, главное, чтобы все гармонично сочеталось.