8 военных РФ удостоены звания Герой России за освобождение Украины от нацистов

1. Командир танка старший сержант Юрий Нимченко. Родом из Крыма. Его экипаж первым вышел на рубеж для удержания района дамбы Северо-Крымского канала. Украинские силы пытались отбить рубеж. В ходе тяжелого боя экипаж Нимченко уничтожил три атакующих танка, сорвав наступление противника. На следующее утро украинские войска предприняли попытку захватить мост. В этот раз российским танкистам противостоял танковый батальон при поддержке пехоты. Несмотря на превосходящие силы противника, Юрием Нимченко в течение 40 минут метким огнем было уничтожено шесть танков и три БТР, нанесен значительный ущерб живой силе противника. С нашей стороны потерь не было. Глава Республики Крым Сергей Аксенов в своем Telegram-канале написал, что "подвиг Нимченко - пример для молодежи и для всех россиян. Такие люди составляют честь и славу нашего Отечества".

2. В Пензе гордятся земляком: командиром зенитного ракетного дивизиона капитаном Алексеем Панкратовым. В местных СМИ делают акцент на том, что это первый пензенец, награжденный за героизм в ходе спецоперации на Украине.

Дивизион Алексея Панкратова прикрывал мотострелков от ударов авиации противника. Капитан сражался не только с самолетами - грамотно и эффективно также отразил атаки украинских диверсантов. Фактически одновременно воевал и на земле, и отбивал атаки с воздуха, только за один день боев сбив украинский Су-25 и три ударных беспилотника "Байрактар". На следующий день уничтожил еще два вражеских "Байрактара", не допустив ударов с воздуха по позициям российских мотострелков.

Символично: Алексей Панкратов родился в селе Донецкое (Оренбургская область).

3. Майор Виктор Дудин первый вылет на Су-35 совершил утром 24 февраля. В ходе боевого патрулирования по прикрытию наступающей группировки войск обнаружил истребитель Су-27 противника. И с первого захода в дуэльном бою сбил его, предотвратив нанесение удара по нашим войскам. А затем на земле уничтожил мобильные зенитные ракетные комплексы "Бук-М1", при этом прорвав на предельно малой высоте украинскую систему ПВО. 28 февраля майор Дудин в составе пары на высоте 10 тысяч метров перехватил еще два украинских Су-27...

Выпускник Краснодарского высшего военного авиаучилища летчиков, он пять раз был в командировках в Сирии.

Сослуживцы по Комсомольску-на-Амуре отзываются об асе так: на земле - скромный парень, когда садится в самолет - смелый и решительный.

Военнослужащие армии РФ, которые проявили героизм во время спецоперации на Украине

4. В Приморье сегодня у каждого на слуху это имя: Алексей Бернгард. На протяжении нескольких лет офицер служил в 155-й бригаде морской пехоты Тихоокеанского флота во Владивостоке.

Бернгард окончил Дальневосточное высшее общевойсковое командное училище имени маршала Советского Союза Константина Рокоссовского. Прошел путь от командира воздушно-десантной роты до командира бригады морской пехоты. Участвовал в спецоперации в Сирии.

Звания Героя России удостоен за прорыв глубоко эшелонированной обороны, которую националисты укрепляли восемь лет, под Волновахой. Его 810-я бригада морской пехоты Черноморского флота сражается в Мариуполе. Кстати, еще в 2018 году эта бригада под командованием полковника Бернгарда вошла в историю - ей в мирное время присвоили наименование "гвардейская".

5. Капитан Алексей Левкин, командир танковой роты. В районе Чупринки во время выдвижения на рубеж рота подверглась нападению из засады. Капитан мгновенно сориентировался, лично уничтожил два танка и три БМП противника.

Когда у танкистов закончились снаряды, Алексей остался прикрывать отход боевых товарищей. Обеспечивал вынос раненых подчиненных. Корректировал огонь артиллерии и передавал разведывательные данные на командный пункт. В общей сложности танкисты капитана Левкина уничтожили восемь танков и три БМП.

...Алексей Левкин вырос в офицерской семье, его отец - капитан, дедушка - полковник. Его родной брат, Антон, тоже участвует в спецоперации по защите Донбасса. Оба окончили Омский танковый институт.

Журналисты расспросили родителей Алексея об их первой реакции на известие о том, что сын стал Героем России.

"Просто нет слов. Человек сделал что-то великое для нашей Родины", - сказал отец.

6. Десантник старший лейтенант Нурмагомед Гаджимагомедов стал Героем посмертно.

Через год после выпуска из Рязанского воздушно-десантного училища Нурмагомед был направлен в Сирию. Затем еще одна 6-месячная командировка в САР. 24 февраля колонна, в одной из боевых машин которой находился Гаджимагомедов, столкнулась с превосходящими силами противника. Машину Нурмагомеда подбили. Офицер принял бой. Был тяжело ранен, но продолжал вести огонь до последнего патрона. Попал в окружение, подорвал себя и окруживших его украинских боевиков гранатой. Повторив подвиг летчика Романа Филипова, погибшего в Сирии в 2018 году.

Нурмагомед не успел увидеть новорожденную дочь. Малышку назвали Теймия. А именем Героя назовут одну из улиц Махачкалы.

7. Танк командира роты отдельной бригады береговой обороны старшего лейтенанта Антона Старостина в ходе захвата переправы в числе первых ворвался на мост, чем обеспечил прорыв основных сил для захвата и удержания района дамбы Северо-Крымского канала. Утром 25 февраля танковый батальон противника предпринял попытку отбить переправу. Экипаж Антона Старостина уничтожил восемь БТР и десятки солдат противника. По танку Старостина ударила американская ракета комплекса "Джавелин". Антон получил контузию, но из боя не вышел, напротив, сжег еще два атакующих танка.

8. Командир батальона "Спарта" Владимир Жога удостоен званий Героя ДНР и Героя РФ. Посмертно. Звезды вручили его отцу, Артему Жога.

Владимир Жога (позывной Воха) - уроженец Славянска, служил в ополчении Донбасса. В 20 лет познакомился с первым командиром "Спарты" Арсеном Павловым (позывной Моторола). После смерти Моторолы принял командование "Спартой".

Воха погиб, прикрывая собой эвакуацию женщин и детей. "Пал смертью храбрых, совсем немного не дожив до победы, - сказал глава ДНР Денис Пушилин. - Но его подвиг ее приблизил".

Геройская жизнь и такая же смерть этого незаурядного человека потрясла многих. Но врагам, право, не стоит торжествовать. Первый замминистра информации ДНР Даниил Безсонов (позывной Гудвин) написал, обращаясь к националистам: "Когда увидите шеврон "Спарты" в бинокль, просто бегите. Бросайте все и драпайте".

Место своего сына в должности комбата "Спарты" займет Артем Жога.

Игорь Елков

«Российская газета» https://rg.ru/2022/03/09/8-voennyh-rf-udostoeny-zvaniia-geroj-rossii-za-osvobozhdenie-ukrainy-ot-nacistov.html





Фото dan-news.info