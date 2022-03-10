Какие направления для перелетов доступны для граждан РФ

Западные страны продолжают вводить санкции против России, дело дошло до гражданской авиации. Зарубежные компании, передавшие в лизинг воздушные суда российским авиакомпаниям, грозят забрать самолеты обратно. Возможностей для полетов стало меньше.

Улететь за рубеж теперь не так просто. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, владеющим самолетами в лизинге от иностранных лизингодателей и зарегистрированных в зарубежных реестрах, остановить вылеты из России за рубеж с 6 марта, а рейсы из-за рубежа в Россию с 8 марта.

Российские авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Azur air объявили об остановке всех зарубежных рейсов. Приостановили также зарубежные полетные программы и крупные туроператоры.

Российские граждане возвращаются в Россию альтернативными маршрутами, то есть рейсами иностранных авиакомпаний с пересадкой.

Также и улететь за рубеж теперь можно только рейсами иностранных авиакомпаний.

Российских туристов принимают Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и некоторые другие страны. Но наши туроператоры сокращают полетные программы и в эти страны из-за опасения ареста самолетов.

Ростуризм ранее объявил, что рекомендует гражданам воздержаться от посещения стран, которые ввели санкции в отношении России и объявили о закрытии своего воздушного пространства. Перечень недружественных стран утвердило правительство России. В список вошли 48 государств и территорий. Среди них страны Евросоюза, Австралия, Британия, Канада, Норвегия, Южная Корея, Сингапур, США, Черногория, Швейцария, Япония и некоторые другие.

Внутри страны улететь пока нельзя в 11 южных регионов. Росавиация продлила запрет на полеты до 14 марта. Самолеты не летают в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элисту. Добраться в эти регионы и выехать из них можно через другие аэропорты, например, Сочи, Волгограда, Минвод, Ставрополя и Москвы. Эти аэропорты работают в штатном режиме, отметили в Росавиации.

Куда звонить насчет авиаперелетов?

Ростуризм и минцифры запустили на портале госуслуг форму обратной связи для граждан РФ, которые находятся за рубежом и не могут самостоятельно вернуться домой.

На сайте нужно заполнить заявление, указать данные о себе и близких, в том числе о детях до 17 лет включительно, предоставить информацию о ранее оформленных билетах или турпутевках.

Далее дождаться звонка оператора или письма на электронную почту. Вывозные рейсы сейчас проходят ежедневно.

Для путешественников по России Ростуризм и Общероссийский народный фронт запустили кол-центр по вопросам, связанным с временным закрытием ряда аэропортов. Горячая линия работает ежедневно с 08.00 до 20.00 по номеру 8-(800)-200-34-11. Звонок бесплатный. Туристы могут выехать на дополнительных поездах или через соседние аэропорты.

Евгений Гайва

«Российская газета» https://rg.ru/2022/03/09/kakie-napravleniia-dlia-pereletov-dostupny-dlia-grazhdan-rf.html

Фото pixabay.com, aviasales.ru