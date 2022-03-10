Какие направления для перелетов доступны для граждан РФ
Возможностей для полетов стало меньше, но они есть
Западные страны продолжают вводить санкции против России, дело дошло до гражданской авиации. Зарубежные компании, передавшие в лизинг воздушные суда российским авиакомпаниям, грозят забрать самолеты обратно. Возможностей для полетов стало меньше.
Улететь за рубеж теперь не так просто. Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям, владеющим самолетами в лизинге от иностранных лизингодателей и зарегистрированных в зарубежных реестрах, остановить вылеты из России за рубеж с 6 марта, а рейсы из-за рубежа в Россию с 8 марта.
Российские авиакомпании "Аэрофлот", "Победа", S7, "Уральские авиалинии", Azur air объявили об остановке всех зарубежных рейсов. Приостановили также зарубежные полетные программы и крупные туроператоры.
Российские граждане возвращаются в Россию альтернативными маршрутами, то есть рейсами иностранных авиакомпаний с пересадкой.
Также и улететь за рубеж теперь можно только рейсами иностранных авиакомпаний.
Российских туристов принимают Турция, Египет, ОАЭ, Таиланд и некоторые другие страны. Но наши туроператоры сокращают полетные программы и в эти страны из-за опасения ареста самолетов.
Ростуризм ранее объявил, что рекомендует гражданам воздержаться от посещения стран, которые ввели санкции в отношении России и объявили о закрытии своего воздушного пространства. Перечень недружественных стран утвердило правительство России. В список вошли 48 государств и территорий. Среди них страны Евросоюза, Австралия, Британия, Канада, Норвегия, Южная Корея, Сингапур, США, Черногория, Швейцария, Япония и некоторые другие.
Внутри страны улететь пока нельзя в 11 южных регионов. Росавиация продлила запрет на полеты до 14 марта. Самолеты не летают в Анапу, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элисту. Добраться в эти регионы и выехать из них можно через другие аэропорты, например, Сочи, Волгограда, Минвод, Ставрополя и Москвы. Эти аэропорты работают в штатном режиме, отметили в Росавиации.
Куда звонить насчет авиаперелетов?
Ростуризм и минцифры запустили на портале госуслуг форму обратной связи для граждан РФ, которые находятся за рубежом и не могут самостоятельно вернуться домой.
На сайте нужно заполнить заявление, указать данные о себе и близких, в том числе о детях до 17 лет включительно, предоставить информацию о ранее оформленных билетах или турпутевках.
Далее дождаться звонка оператора или письма на электронную почту. Вывозные рейсы сейчас проходят ежедневно.
Для путешественников по России Ростуризм и Общероссийский народный фронт запустили кол-центр по вопросам, связанным с временным закрытием ряда аэропортов. Горячая линия работает ежедневно с 08.00 до 20.00 по номеру 8-(800)-200-34-11. Звонок бесплатный. Туристы могут выехать на дополнительных поездах или через соседние аэропорты.
Евгений Гайва
«Российская газета» https://rg.ru/2022/03/09/kakie-napravleniia-dlia-pereletov-dostupny-dlia-grazhdan-rf.html
Фото pixabay.com, aviasales.ru