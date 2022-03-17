В детский лагерь — с кешбэком

Продажи путевок в рамках программы детского кешбэка начнутся с 31 марта, а отправиться в детский лагерь можно будет с 1 мая.

Механизм кешбэка прежний: родитель покупает ребенку путевку в детский лагерь с помощью карты «Мир». В течение 5 дней на карту вернутся 50% от потраченной на приобретение путевки суммы, но не более 20 тыс. рублей.

Количество поездок на одного ребенка не ограничено — ребенок может поехать на любое количество смен. Однако необходимо для каждой поездки провести отдельную транзакцию, чтобы получить кешбэк. Для семей с несколькими детьми вернуть половину стоимости можно будет с каждой купленной путевки.

Подобрать детский отдых можно на сайте Мирпутешествий.рф в разделе «Детские лагеря», где собраны все предложения лагерей, туроператоров, организующих детский отдых, и тематических сайтов-агрегаторов.

Программу возврата половины стоимости путевки для ребенка, которую впервые применили в 2021 году, возобновили по поручению Президента России.

К программе присоединился и лагерь «Лесная сказка» в поселке Тайцы Гатчинского района.