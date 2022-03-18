5 лет колонии-поселения за пьяное ДТП

…Супруга водителя, погибшего в аварии на Красносельском шоссе в мае 2020 года, узнала о смерти мужа от дочери. Он должен был вернуться вечером с работы, но не вернулся. На телефонные звонки не отвечал. Около одиннадцати позвонила дочь. Сказала, что отец погиб в дорожно-транспортном происшествии. В тот день он ехал на машине с участка в Тайцах, но не доехал. Авария произошла на автодороге Красное Село – Гатчина – Павловск, на мосту, на полосе движения от Торфопредприятия к деревне Вайялово. В ДТП участвовали несколько машин.

Недостатка в свидетелях не было. Водитель Renault Logan, ехавший следом за жигулями погибшего, рассказал, что жигуль – ВАЗ-21043 – двигался со скоростью порядка 50 км/ч, то есть медленно. Однако обогнать его было нельзя из-за сплошной дорожной разметки. Других машин перед «четверкой» не было. А за «Логаном» ехал ВАЗ-21150.

«Четверка» выехала на мост. «Рено Логан» – за ней, так же медленно. Навстречу им двигался автомобиль Skoda Fabia. Когда «Шкода» поравнялась с жигулями, и они начали разъезжаться, внезапно из-за «Шкоды» вылетел Opel Insignia. Ехал он быстро – примерно, 100 км/ч. Фактически, только выехав на встречную полосу, опель сразу же столкнулся с «четверкой». Удар пришелся в левую сторону жигулей, от удара заднюю часть машины подбросило в воздух.

Водитель «Логана» сбросил скорость и принял вправо. Когда он снизил скорость до 30 км/ч, почувствовал удар в переднюю левую стойку и колесо и остановился. На дороге помимо него находилось еще четыре машины. Он подошел к «четверке», за рулем которой находился немолодой мужчина. Вызвали «скорую» и ГАИ. Прибывшие медики попытались спасти водителя жигулей, но в итоге пришлось констатировать смерть.

Инспекторы ГИБДД освидетельствовали водителя опеля, у которого были явные признаки алкогольного опьянения. Вместе с ним в машине ехали трое пассажиров – мужчины.

Авария не ограничилась столкновением опеля с жигулями. «Шкода» столкнулась с ВАЗ-21150, двигавшимся навстречу следом за «Логаном». Водитель «Шкоды» рассказал, что ехал в сторону Тайцев со скоростью порядка 70 км/ч. В зеркало заднего вида он увидел, что из его полосы движения влево скользнул силуэт черного автомобиля, после чего он почувствовал удар в свою машину сзади. Машина получила ускорение, завертелась по часовой стрелке и столкнулся со встречным автомобилем ВАЗ-2115. Кто-то вызвал «скорую» и полицию. Водителю «четверки» пытались оказывать первую помощь, но спасти его было невозможно.

Виновник аварии – 36-летний Дамир И., с высшим образованием, женатый отец малолетнего ребенка, оказался начальником гаража. Его подчиненные рассказали, что в тот день после работы они вместе выпили пол-литра водки на четверых. После этого начальник предложил отвезти их домой. Все согласились, поскольку внешне начальник пьяным не выглядел. На первый взгляд, он отдавал отчет своим действиям. Вчетвером они сели в его опель и поехали в сторону Тайцев.

Ехали довольно быстро. В какой-то момент свидетель успел заметить, что их машина сместилась влево. Видимо, водитель выполнял маневр обгона, и почти сразу же произошел удар, от которого сработали подушки безопасности. Опель закрутило по проезжей части. Когда машина остановилась, и они вышли на улицу, впереди них стояли «Шкода» и ВАЗ-21150, а сзади – «Рено» и ВАЗ-21043. Приехавшие работники скорой медицинской помощи проводили с водителем жигулей реанимационные мероприятия, но их усилия оказались тщетны.

…Погибшему мужчине было 60 лет. Гражданин И. добровольно полностью возместил его семье расходы на погребение в общей сумме 261 000 рублей, а также выплатил вдове в счет возмещения морального вреда 700 000 рублей. Материальных претензий она к нему не предъявляла.

По факту нарушения правил дорожного движения, повлекшего смерть человека, было возбуждено уголовное дело. Ситуацию усугубило состояние алкогольного опьянения, в котором находился водитель. От полицейских, естественно, не укрылось нарушение речи, запах алкоголя изо рта, неустойчивость позы и красное лицо. По данным Петербургской наркологической больницы, проводившей освидетельствование, на момент совершения ДТП водитель находился в средней степени алкогольного опьянения. Управляя автомобилем, он не мог адекватно оценивать дорожную ситуацию и своевременно реагировать на её изменения.

В результате дорожно-транспортного происшествия водителю автомобиля ВАЗ-21043 были причинены телесные повреждения, несовместимые с жизнью. Причиной смерти стала тупая сочетанная травма груди, живота, таза, конечностей.

…По окончании предварительного следствия гражданин И. предстал перед судом. В судебном заседании свою вину он признал полностью и от дачи подробных показаний об обстоятельствах совершения преступления отказался. Суд счел его вину доказанной совокупностью собранных по делу и исследованных в судебном заседании доказательств.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учел добровольное возмещение имущественного ущерба и морального вреда, наличие малолетнего ребенка и полное признание вины и раскаяние в совершенном преступлении.

Отягчающих обстоятельств суд не усмотрел.

С учетом всех обстоятельств принял решение назначить подсудимому наказание в виде лишения свободы, поскольку назначение более мягкого вида наказания не будет способствовать восстановлению социальной справедливости и исправлению гражданина И.

Гатчинский городской суд признал Дамира И. виновным и назначил ему наказание в виде лишения свободы на пять лет с отбыванием в колонии-поселении и лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком на три года.

Мера пресечения в виде домашнего ареста осталась до вступления приговора в законную силу без изменения. Все это время осужденный должен был находиться в своей квартире на ул. Урицкого и не покидать ее без письменного разрешения суда. Он был лишен мобильной связи и интернета – за исключением вызова полиции, скорой помощи и спасателей. Если вдруг таковые потребуются. Также исключены были почтово-телеграфные отправления – никаких писем или телеграмм.

Осужденному зачли время его нахождения под домашним арестом из расчета два дня за день лишения свободы. К месту отбывания наказания он отправился самостоятельно – хорошо зарекомендовал себя, сидя под домашним арестом и соблюдая запреты.

Екатерина Дзюба