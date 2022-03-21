Вячеслав Белоусов о работе на новой лапароскопической стойке

Патологии разные, время разное. Неизменны медицинские сестры операционного блока, которые подготавливают всё для проведения операции и работают у операционного стола вместе с врачами по несколько часов подряд.

На этот раз врач-уролог Александр Иванов и заведующий отделением Вячеслав Белоусов удаляют пациенту аденому предстательной железы – это разрастание железистой ткани простаты, ведущее к нарушению оттока мочи из мочевого пузыря.

Взаимодействие отлажено, нет ни лишних разговоров, ни лишних движений. Всё сосредоточенно, чётко, спокойно. Операцию проводят на новой лапароскопической стойке, которая была приобретена Комитетом по здравоохранению Ленинградской области. И именно о ней – несколько слов впечатлений после того, как операция успешно завершена.

«Эта операция – четвёртая на новой стойке, - делится Вячеслав Белоусов. - Так как с новой техникой мы уже знакомы, сейчас в процессе работы отмечаем приятные моменты: этап подключения оборудования происходит быстрее, сокращается время операции, уменьшаются кровопотери. Для сравнения: если при обычной полостной операции кровопотери составляют до 500 гр, то лапароскопическая хирургия сокращает их до 20 гр. Соответственно, проходит быстрее процесс восстановления пациентов, ускоряются сроки выписки.

Сейчас на слуху такое понятие, как качество медицинской помощи. Все о нём слышали и все хотят получить это качество. В современном мире качество медпомощи неразрывно связано с новыми технологиями. Чем они новее, тем выше качество оказываемой помощи. Так что хорошее оборудование – это не только интерес для врача.

Новая лапароскопическая стойка - операционная и диагностическая. Диагностика осуществляется во время операции. Допустим, при опухоли мочевого пузыря видны явные участки опухоли, но, возможно, где-то есть участки поражения, невидимые простому глазу. Стойка позволяет контролировать ситуацию полностью. Она имеет несколько режимов работы, что очень важно и удобно. Например, есть режим, который позволяет увидеть злокачественное перерождение эпителия там, где его не видно невооруженным глазом. Есть специальный режим подсветки, позволяющий отчетливо увидеть эти измененные участки. А ранняя диагностика - это хороший прогноз для лечения.

Что касается именно оперативного вмешательства, то у него достигается более радикальный эффект. Монитор даёт чёткое изображение с большим разрешением. Но хорошая качественная картинка - это ведь не просто радость глазу врача. Она имеет большое значение, прежде всего, для пациента. Ведь чёткое изображение способствует более безопасному операционному процессу, с минимальной кровопотерей и радикальным удалением всех больных, патологически измененных тканей. Это жизненно важно.

На лапароскопической стойке проводят операции врачи нескольких специальностей и операционные дни распределены между ними. Что касается отделения урологии, то поток пациентов у нас очень большой, поэтому есть в планах увеличить количество операционных дней в неделю».

Напомним, что в операционном блоке стационара Гатчинской КМБ с начала текущего года работает новая лапароскопическая стойка немецкого производства. Представители фирмы-изготовителя провели обучение и мастер-класс по работе на новом оборудовании для хирургов, заведующих отделениями, медицинских сестёр и санитарок, которые участвуют в операциях.

В настоящее время новую лапароскопическую стойку успешно используют в своей работе хирурги, урологи и гинекологи, в том числе в диагностических целях для постановки точного диагноза.

Лапароскопия — современный метод хирургии, в котором операции на внутренних органах проводят через небольшие (обычно 0,5-1,5 см) отверстия. Преимущества этого метода - малая травматичность и короткие сроки пребывания пациента в стационаре, быстрое восстановление после операции и отсутствие послеоперационных рубцов, которые наблюдаются при операциях с разрезом.

Елена Карлаш, Гатчинская КМБ