Для областного бизнеса открыта линия поддержки

Компании, которые столкнулись с трудностями в условиях санкций, могут сообщить о своей проблеме для получения оперативной, адресной помощи администрации региона и профильных ведомств.

Прием обращений организован в формате онлайн по ссылке https://813.ru/opros, где необходимо заполнить специальную форму. Подать запрос может любая компания, вне зависимости от формы собственности и сферы деятельности, а системные отраслевые вопросы можно направлять через деловые объединения и бизнес-ассоциации.

Сервисом уже обозначены ключевые проблемы ― импорт сырья и комплектующих, поиск российского сырья и комплектующих, решение вопросов с экспортом и таможней, логистикой, налоги и обязательные платежи, расчеты и платежи, финансовый блок вопросов, включающий займы, кредиты и банковские операции.

После выбора из этого списка темы обращения нужно подробно описать проблему, при необходимости обозначить желаемое решение, чтобы получить всю необходимую поддержку максимально оперативно. Профильные специалисты в течение трех свяжутся с заявителем.

Например, можно обратиться за помощью по подбору вариантов льготного финансирования, поиску поставщиков сырья через собственные партнерские каналы, подбору логистических решений для транспортировки и за субсидированием возросших затрат на них.

Информацию аккумулирует Центр развития промышленности Ленинградской области. К системе решения проблемных вопросов подключены все органы исполнительной власти, местного самоуправления, региональные управления налоговой службы и таможни, институты развития бизнеса. Информация закрыта и не имеет общего доступа.





Фото pixabay.com