Мусоровозы – под цифровым контролем

Сотрудники эконадзора и экологической милиции начали проверять подключение мусоровозов к региональной информационно-навигационной системе Ленинградской области и наличие разрешения на перемещение отходов в виде QR-кода. Также проверке подлежит дата его получения, данные о государственном номере той или иной машины, подключенной к базе через «Мобильное приложение инспектора».

«Следующим этапом развития системы станет возможность отслеживания передвижения мусоровозов, которая позволит контролировать все попытки вывоза мусора на незаконные свалки в режиме реального времени. По каждому выявленному нарушению будет организовано разбирательство о причинах схода с маршрута, в результате которого большегруз смогут штрафовать или конфисковать на штрафстоянку», ― пояснила председатель комитета эконадзора Ленинградской области Маринэ Тоноян.

По информации комитета эконадзора, значительная часть мусора отправляется на лицензированные объекты обращения с отходами, но также периодически фиксируются случаи вывоза отходов и на несанкционированные свалки.

Механизм контроля транспорта, перевозящего строительные отходы, действует на базе Регионального навигационно-информационного центра Ленинградской области ― 47rnic.ru, отвечающего за хранение и передачу данных сотрудникам комитета эконадзора о движении транспорта. Подключение мусоровозов к системе передачи данных в региональную информационно-навигационную систему бесплатно.

За неисполнение обязанности подключения к региональной информационно-навигационной системе предусмотрена административная ответственность и крупные штрафы до миллиона рублей для юридических лиц. Для физических лиц штраф составит до пяти тысяч рублей, для индивидуальных предпринимателей и должностных лиц штраф ― до пятидесяти тысяч рублей.