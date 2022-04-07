Область проведет чемпионат России по пахоте

Вопросы организации чемпионата обсудил сегодня губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко на встрече с генеральным директором АО «Росагролизинг» Павлом Косовым.

Всемирная пахотная организация отменила проведение в России, в Ленинградской области, 67-го чемпионата мира по пахоте. При этом Ленинградская область готова провести у себя Открытый чемпионат России с приглашением к участию в нем представителей дружественных стран.

Организатор проведения на территории России соревнований по пахоте АО «Росагролизинг» подтвердил, что запланированный ранее 9-й чемпионат России по пахоте будет носить статус «открытого» соревнования.

«Мы долго готовились к чемпионату, тренировку провели — наш День поля. Отличная территория. Подготовительные этапы к чемпионату все пройдены, финансирование в бюджете заложено. Проблем никаких не вижу. Проведём красивый, по-хорошему шумный и весёлый праздник для людей. У нас всё получится», — подчеркнул Александр Дрозденко.

Чемпионат России по пахоте с открытым кубком планируется провести в августе на полях племенного завода «Приневское» во Всеволожском районе.

К проведению чемпионата будет приурочена Ленинградская аграрная неделя с деловой программой для специалистов и с показательными выступлениями трактор-шоу для зрителей, проведением Ленинградского гастрономического фестиваля, приглашением российских гастрономических и фермерских фестивалей, выставкой сельскохозяйственных животных, продукции, техники, продажей сельхозпродукции, работой фудкортов, профессиональных и самодеятельных творческих коллективов.