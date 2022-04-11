«Единая Россия» продолжает гуманитарную миссию на Донбассе
По инициативе партии сформирован штаб, который займется устройством детей-сирот ЛДНР в российские семьи. О создании штаба, главной задачей которого станет синхронизация законодательства ЛДНР и РФ, сообщил секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак в ходе поездки на Донбасс и встречи с главами Донецка и Луганска Денисом Пушилиным и Леонидом Пасечником. Возглавит работу штаба Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова.
«В работу по теме опекунства, усыновления, помощи детям, мы включаем и сенаторов, и депутатов Госдумы. Сотни семей готовы к этому усыновлению. В данном случае «Единая Россия» выступает плечом поддержки в решении этого вопроса», — сказал Андрей Турчак.
«10 апреля в Ленинградскую область прибыли около 630 эвакуированных жителей из Мариуполя. Людей разместили в пансионате «Царицыно озеро», где заранее был сделан косметический ремонт, подготовлены комнаты, установлена бытовая техника, завезены продукты для столовой. Самые маленькие гости обеспечены средствами гигиены, колясками, детским питанием. Силами Ленинградского областного регионального отделения партии «Единая Россия», Местных отделений партии, правительства Ленинградской области людям будет оказана вся необходимая помощь и поддержка.
Не прекращается ни на одну минуту и работа по сбору гуманитарной помощи в 47 регионе. Благодаря неравнодушным жителям области, партийцам, общественникам, предприятиям и даже представителям других государств, из Ленинградской области на сегодняшний день отправлено 7 грузов с продуктами питания, питьевой водой, средствами первой необходимости, одеждой, медикаментами. Область работает в режиме повышенной готовности», - комментирует руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Ленинградской области Дмитрий Рытов.
В Гатчине жители также активно принимают участие в сборе гуманитарной помощи. Например, в Базовой школе ГПК им. К.Д. Ушинского ребята собрали средства личной гигиены.
Фото сообщества ВК https://vk.com/baza.school