Пастели тонкие размывы...

Евгений Дубицкий – известный петербургский художник-график, пастелист, мастер лирического пейзажа, член Союза художников России. Живет и работает в Санкт-Петербурге. Работы художника находятся в музеях и частных коллекциях в России и за рубежом.

Несмотря на то, что пастель — одна из самых традиционных техник рисования, на выставках она встречается нечасто. И это уже сам по себе немаловажный повод для того, чтобы непременно посетить новую выставку в «Купринке», на которой представлены замечательные работы петербургских мастеров из школы-студии Евгения Дубицкого.

Пастель — материал вроде бы простой, но совершенно удивительный по своим художественным свойствам. Для пастельных работ характерны бархатисто-матовая поверхность красочного слоя, звучный, чистый, но сдержанный цвет, богатство и мягкость красок, долго сохраняющих свою первоначальную свежесть. Лучшие образцы пастельных работ по деликатности, воздушности и тонкости приближаются к акварельным работам. Пастелью любили работать такие знаменитые художники, как Ж.-Э. Лиотар, Э. Дега, М. Кассат, З. Серебрякова и многие другие.

Евгений Дубицкий владеет техникой пастели в совершенстве, в чем можно убедиться и на представленной в Гатчине выставке. В его петербургских пейзажах невероятно легко, почти невесомо переданы свет, воздух, пространство, настроение любимого города. Но не в меньшей степени радуют и удивляют работы учеников Евгения Владимировича, в окружении которых мастер впервые выступил в Гатчине.

- Нам всем, его ученикам, очень повезло, потому что Евгений Дубицкий — один из лучших мастеров пастели в стране, - говорит художница Татьяна Комарова. - Учиться у него — невероятное счастье, потому что при всем своем невероятном таланте он никогда не создает дискомфорт во время обучения. Евгений Владимирович - исключительно интеллигентный, тонкий мастер и человек, и атмосфера в его студии очень хорошая...

Как рассказал Евгений Дубицкий, занятия в школе-студии проходят с 2013 года.

- Для всех нас эта выставка — большое событие, - отметил художник. - Мои ученики — большие молодцы. Их работы из года в год становятся все лучше и лучше, а отдельные работы просто великолепны!

Высокий уровень работ, представленных на выставке, подтвердил и известный гатчинский художник-акварелист Анатолий Засидкевич.

- О Евгении Дубицком уже сейчас можно говорить, что он состоявшийся классик, - считает Анатолий Федорович. - И замечательно, что мастер такого уровня еще и имеет таких талантливых учеников. Зайдя на выставку, я даже не сразу разобрал, где работы Евгения Владимировича, а где — его учеников. Есть замечательная фраза: ученик никогда не превзойдет своего мастера, если видит в нем только объект подражания, а не соперника. Я думаю, эти слова как раз можно отнести к этой выставке и к ученикам Евгения Дубицкого. Добавлю еще, что если ученик превзошел своего учителя, это не есть поражение учителя — это его гордость! Ведь он смог передать то, чем богат, и его искусство будет иметь продолжение...

Новая экспозиция уже вызвала и первые отклики посетителей. Как отметил один из гостей вернисажа, не часто бывает так, что на выставке хочется подолгу и внимательно рассматривать каждую картину.

- Очень важна и общая атмосфера этой выставки, - считает он. - Заходя сюда, погружаешься в состояние умиротворенности. Эти картины успокаивают, утешают. Особенно это важно в столь тяжелый для всех нас переломный момент истории, в котором мы оказались...

На выставке представлены работы Евгения Дубицкого, Наталии Шевелевой, Сергея Безгубова, Инна Газизовой, Вероники Поповой, Галины Скоробогатой, Татьяны Комаровой, Нины Данилиной.

Выставка «Пейзаж. Бумага. Пастель» школы-студии Евгения Дубицкого будет проходить в библиотеке им. А.И. Куприна до конца апреля.

Юлия Лысанюк