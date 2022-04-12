Юные профессионалы сразились в региональном чемпионате Babyskills

Среди 53 участников чемпионата победителями стали семь воспитанников детских садов: Иван Герасимов из Гатчинского района, Даниил Евдокимов из Соснового Бора, Кирилл Седов из Кировского района, Иван Васильев из Волховского района, Арина Камкина из Бокситогорска, Виктория Шафикова из Тосно и Алексей Межевов из Кингисеппа.

Ребята продемонстрировали свои умения по стандартам World Skills Russia в пяти компетенциях: инженерно-строительное дело, ресторанный сервис, изобразительная деятельность, 3D-дизайн и программирование.

«Чемпионат Babyskills – уникальная возможность для наших малышей уже в таком юном возрасте получить представление о той, или иной профессии. Мы учитывали возраст участников и подобрали доступные форматы. Регион участвует в чемпионате уже третий год, и мы отмечаем, что он очень востребован у детей, интерес к нему постоянно растет», — прокомментировала председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва.

Теперь малышам предстоит принять участие в межрегиональном чемпионате BabySkills, который будет проходить с 15 по 17 апреля 2022 года.