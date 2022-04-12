Область расселяет аварийное жилье

Регионы сохраняют темпы расселения аварийного жилья благодаря перераспределению средств Фонда содействия реформированию ЖКХ. Соответствующее постановление подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин. Теперь можно использовать для расселения средства федерального бюджета, предусмотренные на 2023 и 2024 годы. В 47 регионе исполнение программы уже идет опережающими темпами.

«Регион расселил 4258 человек с 2019 года, что превышает плановые показатели почти на 10%. Это стало возможным за счет строительства новых домов в отдаленных районах, где тяжело купить квартиру на вторичном рынке. В этом году планируем ввести в эксплуатацию еще 10 многоквартирных домов и расселить 2950 человек, а также начать строительство еще 6 объектов», - отметил зампред правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

Напомним, в марте глава федерального фонда содействия реформированию ЖКХ Константин Цицин и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписали соглашение о финансировании программы на 1,75 млрд. рублей. Представители Фонда подчеркнули, что готовы поддерживать авансирование программы расселения аварийного жилья.

В соответствии с программой расселения аварийного жилья 2019-2025 годов национального проекта «Жилье и городская среда» в 88 муниципальных образованиях Ленинградской области планируется расселить 1 063 аварийных дома общей площадью 236,31 тыс. кв.м. Ключи от новых квартир получат 15 412 человек.