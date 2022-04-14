Вопросы садоводов - депутату Госдумы

В приеме приняла участие руководитель Общественной приемной партии Людмила Нещадим. В этот день на прием к представителям «Единой России» пришли владельцы дачных участков и садоводы Гатчинского района.

Жители Малых Борниц обратились по вопросу догазификации. Дом находится на землях сельхозназначения, и «Газпром» отказывается проводить газ. По поводу догазификации обратились и садоводы из массива Корпиково, которые также пожаловались на отсутствие подъездных дорог.

Дачник из Петербурга обратил внимание на то, что в садоводческом массиве «Чаща» отсутствует функционирующий ФАП, а также повысились тарифы на электроэнергию.

Жители садоводческого товарищества массива Учхоз, территории садоводства «Полет-2», просили увеличить мощность электроэнергии.

Также на приеме поднимался вопрос передачи земель сель-хозназначения на территории Кобринского поселения из федеральной собственности в региональную.

Сергей Яхнюк принял все обращения и дал необходимые разъяснения. Вопросы, с которыми обратились граждане, будут решаться.

«Большинство вопросов требуют предметной проработки, поэтому направлю соответствующие запросы в органы власти и ведомства. Скоро тысячи жителей Ленинградской области поедут на свои дачные участки, нужно, конечно, помогать садоводам, которые обеспечивают себя, а зачастую и окружающих качественными продуктами питания», - подчеркнул Сергей Яхнюк.