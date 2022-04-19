В Ленинградской области состоится VII региональный чемпионат «Абилимпикс»

Соревнования пройдут в очно-дистанционном формате. Основной площадкой проведения соревнований станет Мичуринский многопрофильный техникум, расположенный по адресу: Ленинградская область, Приозерский район, пос. Мичуринское, ул. Озерная, д.1а. Проведение деловой, профориентационной и выставочной программы чемпионата предусмотрено в очно-дистанционном формате.

Чемпионаты «Абилимпикс» позволяют людям с инвалидностью проявить себя, определиться с профессией и продемонстрировать уровень профессиональной компетенции, в том числе и потенциальным работодателям.

Ленинградская область вступила в движение «Абилимпикс» в 2015 году.

В рамках реализации государственной программы «Социальная поддержка отдельных категорий граждан в Ленинградской области» в 2017 году был впервые организован конкурс профессионального мастерства среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», в нем приняли участие 6 студентов профессиональных образовательных организаций Ленинградской области, 3 эксперта, по компетенции «Поварское дело».

К участию в VII региональном чемпионате «Абилимпикс» - 2022 приглашаются лица с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья (школьники, студенты, специалист) в возрасте от 14 лет по 59 соревновательным компетенциям:

· - Слесарное дело

· - Малярное дело

· - Облицовка плиткой

· - Портной

· - Электромонтаж

· - Флористика

· - Ремонт и обслуживание автомобилей

· - Ландшафтный дизайн

· - Обработка текста

· - Кулинарное дело

и другие.

Организаторами чемпионата «Абилимпикс» выступили Комитет общего и профессионального образования Ленинградской области и Региональный Центр развития движения «Абилимпикс» при поддержке Национального центра «Абилимпикс» и АНО «Россия – страна возможностей».

Финал соревновательного сезона – Национальный чемпионат «Абилимпикс» – традиционно пройдет в Москве.

Напомним, Чемпионаты по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» являются частью президентской платформы «Россия – страна возможностей». Движение обеспечивает эффективную профессиональную ориентацию и мотивацию инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействие их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе. Оператором чемпионатного движения «Абилимпикс» в России является Национальный центр «Абилимпикс», созданный на базе ФГБОУ ДПО «Институт развития профессионального образования».

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации: создание условий для повышения социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной самореализации граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей» возглавляет Президент РФ Владимир Путин.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», всероссийская олимпиада студентов «Я – профессионал», конкурс «Твой ход», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский проект «Время карьеры», проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», всероссийский профессиональный конкурс «Флагманы образования», всероссийский конкурс «Лучший социальный проект года», соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», Российская национальная премия «Студент года», движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна – моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN», «Национальная технологическая олимпиада», проект «Хакатоны и лекции по искусственному интеллекту» и платформа «Другое дело».