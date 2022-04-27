Регион выдает самозанятым «портфели» услуг

«Портфель самозанятого» выдается в регионе второй год и пользуется огромной популярностью среди самозанятых, которые занимаются небольшим, но любимым бизнесом и платят налог на профессиональный доход. В прошлом данной поддержкой воспользовались более 70 самозанятых граждан, в этом году планируется выдать 100 «Портфелей самозанятых».

В портфель входят необходимые услуги для бизнеса, которые Фонд предлагает бесплатно. Например, услуги по созданию дизайнерских макетов для полиграфической продукции и интернет-баннеров для соцсетей, услуги фотографа для создания рекламы, услуги по продвижению бизнеса в социальных сетях, участие в мероприятии на площадке центра «Мой бизнес» Ленинградской области.

Подать заявку на комплекс услуг «Портфель самозанятого» можно по ссылке.

Сегодня в Ленинградской области насчитывается почти 55 тысяч самозанятых граждан.