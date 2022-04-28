Хороший фельдшер нужен позарез!

…Сегодня отмечается День работника скорой медицинской помощи – второй раз в истории. 28 апреля 1898 года в Москве появились первые организованные станции скорой помощи и первая пара карет для перевозки пациентов. Закрепить за этим праздником официальный статус предложил президент Владимир Путин в 2020 году.

Со дня первого профессионального праздника работников «скорой» прошел год. Как прожила Гатчинская станция скорой помощи этот год?

- В июне пришла четвертая волна ковида, – рассказывает руководитель станции скорой помощи г. Гатчины Сергей Анатольевич Новоселов. – Волна запоздала – мы ожидали ее раньше и уже надеялись, что как-нибудь «проскочим». Но нет – все лето мы боролись с коварным вирусом, думали победить его окончательно, однако в октябре он вернулся, фактически перешел в хроническую форму и продержался до конца февраля. В итоге эта борьба закончилась нашей убедительной победой.

По продолжительности волна была дольше, но менее интенсивной, чем все предыдущие. Мы не видели тяжелых форм пневмонии, требующих высокопоточного кислорода. В первую эпидемию запасов больницы не хватало – кислородные резервуары не успевали заряжать.

- Вирус ослаб?

- Я думаю, прививочная кампания сыграла свою роль. Результатом работы нашей амбулаторно-поликлинической службы стало ослабевание ковидной волны – мы наконец-то получили коллективный иммунитет. В этот раз не наблюдалось тяжелых форм, у нас в «скорой» вообще не было летальных исходов. Безусловно, вирус ослабевает. Но расслабляться рано: он коварен, и неизвестно, как он мутирует и какую форму примет. Предсказать его поведение практически невозможно.

- Сотрудники выстояли?

- Самые тяжелые были первая и вторая волны, когда мы не знали, с чем мы боремся, и как от этого защищаться. Неизвестность психологически давила. У нас не было полного комплекта средств защиты, даже масок сначала не хватало. Но никто из наших работников не ушел на больничный, все сгруппировались, мобилизовались, и мы выдержали.

Наша материально-техническая база обновилась: областной комитет по здравоохранению приобрел 20 машин «Газель Next» для Гатчинской станции скорой помощи. Машины оборудовали всем необходимым, и мы начали вводить их в эксплуатацию 1 января. Не самое удобное время, но медикам пришлось быстро осваивать новое оборудование в экстренном режиме. И они решили эту проблему без сучка, без задоринки.

Машины хорошие. 18 из них – класса «В» для работы линейных врачей и два автомобиля класса «С» – для реанимационной бригады.

Все водители перешли из частной транспортной компании, с которой комитет по здравоохранению расторг контракт, на работу на гатчинской станции. Это большой плюс, потому что водители «скорой» – не просто шоферы: они обучены оказывать помощь фельдшеру, много чего знают и умеют, некоторые даже умудряются проводить реанимационные мероприятия, насмотревшись на работу медиков.

- Некомплекта среди водителей нет?

- Нет, очередь стоит. Если бы такое было среди фельдшеров… Но, к сожалению, укомплектованность фельдшерами у нас 62%. Сказывается близость Петербурга – там зарплата выше. В среднем, мы выставляем 19 бригад в день, хотя по штатному расписанию положено 23. Но это не всегда получается – не хватает кадров.

Фельдшер – это основная «рабочая лошадка» скорой помощи. На них все держится. Врачи должны работать в стационарах, в поликлиниках, а на «скорой» достаточно грамотного фельдшера. И по своему опыту хочу заметить: фельдшеры более ответственны, более тщательно собирает анамнез, потому что нет излишней самоуверенности.

Хороший фельдшер нам нужен позарез!

За добросовестный труд, высокий профессионализм и самоотверженность при оказании медицинской помощи в период эпидемии COVID-19 и в честь Дня работника скорой медицинской помощи принято решение наградить почетными грамотами и благодарностями Гатчинской администрации и главного врача Гатчинской больницы фельдшеров: Ларису Кодрикову, Юлию Моштакову, Юлию Конюхову, Дмитрия Аспидова, Александра Воробьева и Федора Калинина, а также медбрата по выезду Артема Трескина. Фельдшер Георгий Куряков удостоен награды от губернатора Ленинградской области.

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех работников скорой медицинской помощи с профессиональным праздником и пожелать им крепкого здоровья – и отличного отпускного периода. Хорошо поработали – надо хорошо отдохнуть. Я очень надеюсь, что коварный вирус не испортит летний отдых.

Екатерина Дзюба