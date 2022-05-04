Выбираем Российское дерево года - 2022!

Ленинградскую область на конкурсе представляет «Вяз генерала Лялина» (№ 60 в голосовании), произрастающий в деревне Мерёво Лужского района.

Список деревьев – участников был утвержден сертификационной комиссией Всероссийской программы, согласно полученным заявкам от руководителей исполнительной власти субъектов Российской Федерации. Среди 60 – ти номинантов конкурса: Некрасовская липа, Пушкинский дуб, Шаляпинская ель, тис Курильский мудрец, сосна Марины Цветаевой, клен графа Панина, Грюнвальдский дуб, береза Желаний, Сибирская яблоня, Рахманиновский клен, Жемчужина Тобольского леса, кедр Заполярья, вяз генерала Лялина и многие другие уникальные исторические природные раритеты, занесенные в Национальный реестр старовозрастных деревьев России, и по праву носящие статус «Памятник живой природы». (Национальный реестр представлен на сайте www.rosdrevo.ru).

«Российское дерево года» является ежегодным конкурсом по выбору главного дерева страны, который проводится с 2017 года. В конкурсе принимают участие удивительные природные раритеты, произрастающие в разных регионах и являющиеся природным, культурным, историческим, духовным наследием нашей Родины.

- «Старовозрастные деревья – уникальные представители растительного мира, живые свидетели исторических событий, связующее звено ушедших и будущих поколений, наше национальное достояние. Мы по - справедливости гордимся ими и о них должна узнать вся страна!» – подчеркнул председатель сертификационной комиссии Всероссийской программы «Деревья-памятники живой природы» Сергей Пальчиков.

Призываем всех истинных любителей деревьев и родной природы принять участие в выборе Российского дерева года – 2022!



