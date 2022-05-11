День открытых дверей для тех, кто хочет играть и танцевать

Гостей Новосветовской детской школы искусств ждал яркий весенний концерт, подготовленный учащимися школы. Но и не только! Знакомство с жизнью школы началось еще в фойе культурно-досугового центра «Лидер», где совсем недавно появилась новая выставка работ учащихся отделения ИЗО, которая привлекла внимание деток своей красочной палитрой и сказочными сюжетами. А погружались в сказку ребята не одни: их встретила волшебная фея и проводила в розовый зал, где состоялся долгожданный концерт с участием музыкального и хореографического отделений школы искусств.

Открывала концерт трогательная песня про маму в исполнении младшего вокального ансамбля. Ее сменил забавный номер про цыплят, исполненный на аккордеоне учащимся 1 класса музыкального отделения Артуром Палымбетовым. На этом же отделении обучается и его старшая сестра Анжела, юная звездочка школы искусств и активная участница различных концертов, конкурсов и фестивалей. Она подготовила для маленьких слушателей по-настоящему весенний номер про лесную фиалку, познакомив ребят с волшебными звуками фортепиано. Не менее волшебно прозвучала и скрипка, которой умело владеет талантливый ученик 3 класса Илья Колегов.

Талантов в школе искусств хватает, и есть среди них и многогранные - такие как Арина Ворсина, учащаяся класса фортепиано, появившаяся на сцене аж дважды: сначала за инструментом, а затем с микрофоном, спев для ребят песню из любимого мультфильма «Рапунцель».

Безумное веселье устроили учащиеся хореографического отделения, порадовав ребят яркими костюмами и задорными танцами. Трудно было усидеть на месте под зажигательный ритм танца «Сластены» в исполнении учащихся третьего класса, а «лягушата» из второго класса покорили всех своим невероятным артистизмом. Особенно интересно было наблюдать за выступлением старшеклассниц, ведь именно они в полной мере показали будущим школьникам, чему они научились за годы учебы в ДШИ. А научились они главному – стали настоящими артистами!

В завершение концерта учащиеся школы исполнили жизнеутверждающую и как никогда актуальную в наше непростое время песню «Солнечный круг».

Однако на этом визит в ДШИ не закончился: воспитателей и их подопечных ждала увлекательная экскурсия по школе. В сопровождении прекрасной феи ребята посетили класс скрипки и баяна/аккордеона на первом этаже. Но самое интересное их ожидало наверху. Поднявшись по лестнице, гости очутились в уютном коридоре, где располагаются основные учебные классы: класс сольфеджио, хореографии, ИЗО и фортепиано. По пути ребята заглянули в костюмерную, особую гордость ДШИ, с восхищением рассмотрели витрину с наградами, привезенными учащимися школы из разных уголков страны и мира, полюбовались рисунками и поделками учащихся отделения ИЗО.

А еще в этот день состоялось знакомство детей с директором школы и педагогами, их будущими наставниками и помощниками в выборе дальнейшего жизненного пути. Стоит отметить, что кое-кто уже определился и в тот же день записался в школу. Для всех остальных двери остаются открытыми. Ближайшие просмотры и прослушивания пройдут в мае и июне.

Новосветовская ДШИ благодарит директора В.С. Газданову, педагогов и учащихся школы за подготовку Дня открытых дверей, а также выражает особую благодарность сотрудникам НКДЦ «Лидер» Е.Ю. Иванову и Г.Н. Фофановой (волшебной фее) за активное участие в мероприятии.

Мария Мамышева, преподаватель по классу фортепиано