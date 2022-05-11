В Роскачестве дали советы, как уберечься от клещей на природе

Как проверить местность на наличие клещей

Когда выезжаете на пикник, эксперты советуют взять с собой белую простыню. Проведите по траве белой простыней и посмотрите, стоит ли там оставаться или лучше поискать другую полянку. Другое место нужно искать даже в том случае, если к простыни прицепился всего одно насекомое.

Стоит сказать, что клещи не падают с деревьев, как многие считают. Они медленно ползут снизу вверх, находясь на траве или кустарнике. Насекомые цепляются за одежду и начинают карабкаться к тонкой коже. Любимые места клещей: пах, подмышечные впадины, шея, нежная кожа за ушными раковинами, на голове. За час-полтора, пока насекомое добирается до уязвимых участков кожи, его можно обнаружить. Впивается клещ безболезненно — в слюне есть анальгетик.

Как снять клеща самостоятельно

Лучше отправиться за профессиональной помощью в ближайший травматологический пункт. Снимать самостоятельно клещей нужно очень осторожно, чтобы хоботок, которым он впился в кожу не остался в ней. Это можно сделать пинцетом или специальными клещевыми плоскогубцами.

Захватывать клеща нужно ближе к ротовому аппарату, пинцет держать строго перпендикулярно поверхности кожи. После захвата поверните тело кровососа вокруг оси и извлеките. Место укуса продезинфицируйте и хорошо промойте руки с мылом. При первой возможности посетите медицинское учреждение, чтобы пройти необходимые исследования.

Непривитым лицам проводится серопрофилактика – введение человеческого иммуноглобулина против клещевого энцефалита в сроки не позднее 96 часов после присасывания клещей и обращения в медицинские организации по показаниям.

Как защититься от клещей на природе

1. Для отдыха выбирайте солнечные и сухие территории — клещи не любят жару. Насекомые предпочитают места, где влажность воздуха выше 85%, поэтому они особенно активны после дождя.

2. Антиклещевые спреи или лосьоны — хороший способ защиты. Подобные средства действуют от 30 минут до нескольких часов, о чем указано на упаковке. Проверяйте вещи и кожу через каждый час-полтора, особенно складки кожи: клещи любят теплые и влажные места.

3. Закрытая и плотно прилегающая одежда с воротником поможет уменьшить риск укуса, а на светлых оттенках будет легче обнаружить насекомое. Брюки лучше заправить в ботинки и, конечно, не забывать про головные уборы.

4. На частном садовом участке можно провести акарицидную обработку, обратившись в специальные службы или самостоятельно.

Чем опасны клещи

Клещами переносится около 40 видов инфекций, среди которых клещевой боррелиоз (болезнь Лайма), геморрагическая лихорадка, эрлихиоз и т. д. Важно понимать, что вакцинация от них не защищает. То есть вакцинированный человек остается беззащитным перед всеми другими инфекциями, кроме энцефалита.

Вирусный энцефалит — это инфекция, при которой поражается вещество головного мозга. Инкубационный период составляет до 14 дней, во время которого отмечается умеренная ломота в теле, может быть головная боль, обычно умеренной или низкой интенсивности. Затем наступает лихорадочный период: высокая температура, озноб, головная боль – картина очень напоминает банальное ОРЗ. Но у 30% выздоровление не наступает, а присоединяются симптомы тяжелого поражения головного мозга. Летальность составляет от 2 до 20%. В группе риска — дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями.

Прививка от клещевого энцефалита необходима, если вы планируете посетить эндемичные территории — их список ежегодно обновляется Роспотребнадзором. Вакцина от клещевого энцефалита входит в перечень бесплатных процедур по ОМС. Завершить весь прививочный курс необходимо за две недели до выезда на неблагополучную территорию.



