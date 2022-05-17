«Ночь музеев» приглашает!

Филиалы Музейного агентства, Выборгский замок, выставочный центр «Эрмитаж – Выборг», музей-заповедник «Старая Ладога», музей-заповедник «Парк Монрепо» и музейно-мемориальный комплекс «Дорога жизни» подготовили выставки, мастер-классы, концерты и спектакли, квесты, конкурсы, встречи с интересными людьми, объединенные темой «Точка отсчета». В 2022 году отмечается 350-летие со дня рождения Петра I, чьи реформы стали точкой отсчёта как для истории России, так и для Санкт‑Петербурга и Ленинградской области.

В северной части Ленинградской области в акции «Ночь музеев» традиционно участвуют музей-крепость «Корела» и выборгские музеи – Выборгский замок, «Эрмитаж – Выборг» и музей-заповедник «Парк Монрепо».

В центральной части области гостей ждут музей-усадьба «Приютино» и музей «Дом авиаторов» в городе Всеволожске, музей-заповедник «Прорыв блокады Ленинграда» (г. Кировск), музей «Кобона: Дорога Жизни» (деревня Кобона), музей истории города Шлиссельбурга, Тосненский историко-краеведческий музей и музеи Гатчинского района – «Домик няни А.С. Пушкина», «Дом станционного смотрителя», музей-усадьба «Суйда».

На юге и юго-западе Ленобласти во время акции можно посетить Киришский и Лужский историко-краеведческие музей, а также Музей-усадьбу Н.К. Рериха в деревне Извара.

На западе области особые программы приготовили крепости - Ивангородский музей и Копорская крепость, а также Сланцевский, Кингисеппский музеи и Сосновоборский художественный музей современного искусства.

На востоке области двери для посетителей распахнут Староладожский музей-заповедник, Музей истории города Волхова, Киришский, Лодейнопольский, Подпорожский, Пикалевский музеи и музеи города Тихвин - Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей и Дом-музей Н. А. Римского-Корсакова.