Новые открытия в Рождествено

Напомним, ранее во время реставрации в цокольном этаже был обнаружен фундамент строения, которое находилось здесь ещё до постройки усадебного дома.

На днях при проведении работ по укреплению фундамента под северо-западным балконом была обнаружена еще одна часть фундамента, на котором, как предполагается, стоял путевой дворец царевича.

Теперь мы видим, что это было крупное здание, и можем его представить, читая текст в отказной книге, который был составлен подъячим губернской канцелярии Иваном Зюзиным в 1718 году:

«Пустошь Горка по правую сторону реки Оредеж… а ныне по наезду моему Иванову и по сказке волостного выборного старосты Константина Ефимова на той пустоши Горке явилось от реки Оредежи на горе строение блаженные памяти царевича Алексея Петровича: две светлицы новые, одна с комнатой, промеж ими сени, мыльня, приспешная, светлица, покрыта тесницами, да две приезжие новые светлицы, покрыты тесницами ж, да два двора, один конюшей, другой скотный, а на конюшенном дворе конюхов, которые присланы были блаженные памяти к царевичу Алексею Петровичу из Санкт-Петербурга с конюшни его царского величества в прошлом 1713 году…»

В то время местечко на правом берегу Оредежа называли Горкой. Такое название можно найти и на шведских картах XVII века на том же месте, где сейчас стоит усадебный дом.

Реставрация продолжается, а мы ждём новых открытий, которые преподнесёт нам этот удивительный необыкновенный дом!

По информации Музея-усадьбы "Рождествено"