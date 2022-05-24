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Не верьте сказкам про ДТП!

Продолжаются звонки мошенников на домашние телефоны гатчинцев. Под видом коррумпированных правоохранителей злоумышленники вымогают деньги, пользуясь излишней доверчивостью и растерянностью пожилых людей. «Ваша дочь совершила ДТП, надо откупиться» – и 80-летняя женщина отдает первому попавшемуся проходимцу две сотни тысяч.

Рубрики:  Криминал

19-го мая в гатчинскую полицию обратилась жительница Мариенбурга. Ее 80-летняя мать отдала неизвестному злоумышленнику 200 тысяч рублей. Пенсионерке на городской телефон позвонил некто, представившийся сотрудником полиции. Он сообщил, что ее дочь попала в аварию, в которое пострадал человек. Во избежание ответственности надо заплатить деньги. Через полчаса к ней приехал неизвестный мужчина, которому она на лестничной площадке у дверей своей квартиры отдала 200 тысяч рублей.

После этого потерпевшая попала в больницу. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.

 