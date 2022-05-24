Не верьте сказкам про ДТП!

19-го мая в гатчинскую полицию обратилась жительница Мариенбурга. Ее 80-летняя мать отдала неизвестному злоумышленнику 200 тысяч рублей. Пенсионерке на городской телефон позвонил некто, представившийся сотрудником полиции. Он сообщил, что ее дочь попала в аварию, в которое пострадал человек. Во избежание ответственности надо заплатить деньги. Через полчаса к ней приехал неизвестный мужчина, которому она на лестничной площадке у дверей своей квартиры отдала 200 тысяч рублей.

После этого потерпевшая попала в больницу. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело.