Елена Биткина: поэзия в ритме шагов

Говорят, талантливый человек талантлив во всем, но с врачами история особенная. Писателей-медиков, например, намного больше, чем писателей-инженеров. Среди врачей, которые взяли в руки перо, причем весьма профессионально — Антон Чехов, Михаил Булгаков, Викентий Вересаев, Василий Аксенов.

Да и если просто о медиках говорить: не зря кто-то сказал, что каждый врач – немного писатель. Во-первых, профессия медика сама по себе дает богатейший материал для познания жизни, характеров и человеческих отношений. Во-вторых, просто вспомним многотомные собрания медицинских «сочинений» - историй болезни, которые ведет каждый врач.

И все-таки даже если каждый врач — немного писатель, далеко не каждый из них может быть поэтом — для этого нужно иметь особенный склад души и чувство внутреннего ритма.

Как говорит Елена Биткина, одним из мотивов к поэтическому творчеству стало размышление о том, что передается в семье от одного поколения к другому? Что остается у нас от наших бабушек и дедушек? Что останется от нас у наших детей и внуков, какие воспоминания? Одним из выражений этой мысли и стала книга, которая так и называется - «Бабушкин подарок».

- Конечно, стихи родились раньше, чем эта идея, - говорит Елена Григорьевна. - Откуда они берутся? Как-то так получилось, что все просто потоком полилось с неба, все кругом стало окружено стихами. Сначала я их просто помнила наизусть, а потом стала записывать. Некоторые из стихов сочиняются просто по дороге, в ритме шагов: вот идешь, и идешь, идешь... И вдруг получается такое, например, стихотворение:

«Шагал Шагал, Шагал шагал,

шагал по улице Шагал.

Руками, видимо, махал,

и жизни мрак и кавардак

как будто бы не замечал.

А может, он еще и пел,

с надеждой на небо глядел,

назло соседям и врагам

взгляд обращал свой к облакам.

И кудри ветерок трепал,

иль был он абсолютно лыс,

и по земле уж не шагал,

а птицей в небе он завис.

И пусть он старым стал хрычом

и скопидомом жутким стал -

все это, право, не при чем,

ведь он летал, летал, летал!»

Свою книгу «Бабушкин подарок» Елена Биткина называет «условно-детской». В ней есть не только такие вот взрослые ритмичные «шагалки», но и стихи для детей, которые прекрасно ими воспринимаются, хорошо ложась на слух и на память. Художественное оформление книги Елена Григорьевна сделала сама, став на время художником-иллюстратором.

- Мне очень понравилось сочинять и рисовать что-то простое, - признается она. - Когда нянчишь маленького ребенка, хочется приговаривать что-то простое и ритмичное, но при этом русское, теплое — какие-то прибаутки, присказки, говорилки, бродилки... Может быть, и получится со временем. Стихи — это ведь ритмическая история: куда они денутся, придут — дети сами подскажут, о чем они будут.

- Иногда источником для стихов служат и воспоминания, - говорит Елена Григорьевна. - Вот, например, как вы помните ваших бабушек? С какими воспоминаниями они у вас связаны?

И гости встречи с огромной теплотой вспоминали своих бабушек, рассказывали о них, читали стихи, музицировали. На прощанье Елена Биткина искренне поблагодарила своих друзей и близких, которые постоянно ее «подталкивали» вопросами о том, как движется книга.

- Я поняла, что времени все меньше, а желаний становится только больше, - говорит Елена Григорьевна. - Есть еще много-много интересного, неохваченного, нестихосложенного. Чтобы стихи рождались, надо ждать, надо получать много впечатлений, общаться с молодежью и уметь радоваться жизни.

Юлия Лысанюк