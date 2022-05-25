Комфортная городская среда для жителей области

Как будут выглядеть Центральная площадь в Коммунаре и Озерный парк в Новом Девяткино? Какими станут пляж «Озерко» в Лодейном Поле и сквер у «Садко» в Тихвине? На портале 47.gorodsreda.ru до 30 мая продолжается голосование по выбору дизайн-проектов благоустройства общественных пространств. В руках жителей Ленинградской области — реальное преображение давно знакомых городских территорий.

Например, в Кировске горожане решают: превратить продолжение городского парка в «Место встречи закатов» с круговыми деревянными качелями и зоной настольного тенниса или выбрать эстетику времён викингов в проекте «Порт Нево» со смотровой площадкой в виде огромного корабля. В Выборге выбирают внешний вид для Сада Скульптур, что находится неподалеку от железнодорожного вокзала и славится скульптурами из цельных гранитных блоков. Оба дизайн-проекта включают установку детской площадки и малых архитектурных форм, а также ремонт дорожек, но отличаются стилистически.

В Лужском районе варианты благоустройства набережной реки Луга вдоль улицы Победы предполагают создание необычных прогулочных троп прямо над водой и зон отдыха с местами для барбекю! Сосновый Бор голосует за проект благоустройства бульвара имени Владимира Булыгина на улице Солнечной. По одной из концепций, главную аллею украсит барельеф Героя Советского Союза. Оба варианта предусматривают максимальное сохранение зелёных насаждений на территории бульвара.

Всего в проекте участвуют 29 населённых пунктов из Ленинградской области. Уже через год результаты голосования воплотятся в реальные проекты, которые сделают жизнь этих мест более комфортной и современной. Поддержанные ленинградцами варианты будут реализованы в 2023 году по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

— Дизайн-проекты благоустройства для 29 общественных пространств — парков, набережных, многофункциональных спортивных и игровых зон — это серьёзные проекты, разработанные с учётом предложений жителей. Их много, все качественные, и голосование позволит определить лучшие. Я всегда говорил, что концепции благоустройства нужно создавать в тесном сотрудничестве с местными жителями. Только так удается выпускать проекты, которые максимально соответствуют запросам населения, — рассказал заместитель председателя правительства Ленинградской области по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

Впервые подобное голосование проводилось в прошлом году. Тогда в нём приняли участие около 10 миллионов человек со всей России. Важно, что процесс благоустройства территорий с самого начала напрямую зависит от решений местных жителей. Сначала они выбирают приоритетные места для формирования комфортной городской среды, а затем — лучшие проекты и их будущий внешний вид.





Как выбрать дизайн-проект общественной территории в своем городе?

Проголосовать можно:

— на 47.gorodsreda.ru — нужна авторизация через Госуслуги;

— на виджетах общественного голосования «Госуслуги. Решаем вместе» на сайтах муниципальных администраций;

— через приложение волонтёров, которые работают в общественных местах всех муниципалитетов-участников.

Станислав Бутенко

За какие территории голосуют жители Ленинградской области?

Бокситогорск — сквер у ДК со стороны ул. Социалистическая (1 этап)

Пикалёво — общественная территория вдоль ул. Набережная (2 этап)

Волосово — парк «Велес» (3 этап)

Волхов — территория у торгового центра на ул. Авиационная

Сясьстрой — «Берёзовая роща»

Всеволожск — «Нижний Парк»

Мурино — улица Графская (2 этап)

Кудрово — сквер «Спортивный»

пгт Янино-1 — сквер у Заневской спортивной школы

Бугровское сельское поселение — «Энкола парк», деревня Энколово

Новое Девяткино — Озёрный парк (1 этап)

Выборг — «Сад скульптур»

Светогорск — городской парк (2 этап)

Гатчина — Гатчинский дворик

Коммунар — Центральная площадь у Дома культуры

Кингисепп — Октябрьский бульвар

Кириши — парк «Прибрежный» (2 этап)

Кировск — парк культуры и отдыха (продолжение)

Шлиссельбург — Комсомольский парк

Отрадное — Пеллинский парк

Лодейное Поле — пляж и зона отдыха «Озерко»

Луга — набережная реки Луги в районе ул. Победы

Подпорожье — набережная реки Свирь

Приозерск — территория возле д. №19 по ул. Чапаева

Сланцы — аллея Свердлова

Тихвин — сквер у ТДЦ Садко

Тосно — пешеходная зона вдоль проспекта Ленина от д. 29 до д. 43

Никольское — парк между ул. Садовая и ул. Парковая

Сосновый Бор — бульвар имени Героя Советского Союза В.К. Булыгина.