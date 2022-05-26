Помним тебя, сержант Шипунов!

Два года назад в октябре в «Гатчинской правде» вышла статья «Память о сержанте Шипунове на гатчинской земле». Поводом для публикации было обращение в нашу редакцию Галины Цветковой - племянницы сержанта Георгия Шипунова, погибшего в 1944 году в боях за освобождение от фашистских захватчиков села Никольское Гатчинского района и захороненного там же в братской могиле.

Мы встречались с Галиной Владимировной и администрацией Большеколпанского поселения, обсуждали благоустройство захоронения и узнали много нового об освобождении Никольского и близлежащих деревень.

Сегодня мы разделяем радость родных Георгия Шипунова и всех, кому дорога память о наших героях-освободителях – 13 мая в Никольской школе Гатчинского района состоялось торжественное открытие мемориальной доски, посвященной Георгию Шипунову.

Выступая на митинге, глава Большеколпанского поселения Олег Лиманкин рассказал о мероприятиях, посвященных Дню Победы, и затронул последствия Великой Отечественной войны.

В мероприятии участвовали представители Совета ветеранов Большеколпанского поселения и школьники. Директор Никольской школы Петр Маргвелашвили рассказал о личности Георгия Шипунова, о школьном музее Боевой славы, напомнил о том, что необходимо знать и чтить память наших героев, тесно связанных с Никольской школой: Георгии Шипунове и Юрии Никитине.

Юный красноармеец Георгий Шипунов пошел на фронт добровольцем. Учащиеся школы напомнили всем его биографию и историю геройской гибели во время освобождения Никольского. Имя Шипунова носит улица в селе Никольское. Его имя - на обелиске в Никольском. Пионерская дружина школы в советские годы тоже носила имя Шипунова.

Право открытия мемориальной доски было предоставлено Олегу Лиманкину и племяннице Георгия Шипунова - Галине Цветковой. Галина Владимировна от лица всех родственников поблагодарила администрацию, учителей и воспитателей дошкольных групп школы за проявленную инициативу и сохранение памяти о героях войны, высказала мнение об ужасах, которые таит в себе нацистская идеология.

С глубокими и мудрыми словами к присутствующим обратился настоятель Никольской церкви Алексей Рондолайнен.

Участники торжественного митинга возложили цветы к мемориальной доске Георгию Шипунову.

Татьяна Можаева