Жителям Енакиево — помощь ленинградских медиков

«У нас очень профессиональная команда — это терапевт, два хирурга, врач ультразвуковой диагностики, рентгенологи, рентген-лаборанты, акушер-гинекологи, педиатр. Мы на связи с нашими коллегами из Енакиево, знаем, чем живёт здравоохранение, какие проблемы испытывает, поэтому в первом своем автопоезде везём медикаменты для интенсивной терапии, высококачественные антибиотики и шовные материалы — все, что необходимо хирургам для проведения операций. Наша работа только стартует, но стартует достаточно серьезной бригадой», — подчеркнул председатель комитета по здравоохранению Ленинградской области Сергей Вылегжанин.

Медицинские работники проведут в Енакиево около месяца. За это время они обследуют максимальное количество горожан, чтобы определить, в какой медицинской помощи они нуждаются в дальнейшем.

«Комитетом по здравоохранению поставлена задача взять шефство над городской больницей, которая расположена в Енакиево. Поэтому основная цель поездки — на месте оценить состояние системы здравоохранения и разработать план мероприятий, который в дальнейшем будет реализован нашими специалистами», — прокомментировал главный врач Ленинградской областной клинической больницы Сергей Алексеев.

Для проведения диспансеризации жителей Тихвинская межрайонная больница выделила передвижной флюорограф, маммограф и мобильную амбулаторию. Чтобы не зависеть от условий, везут медики и генератор.