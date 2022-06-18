Все мы — одна страна!

Разработка и реализация проектов самой разной направленности уже давно и прочно вошла в жизнь детских учреждениях Ленинградской области, и детский сад №17 не стал исключением.

- Мы постоянно придумываем и разрабатываем проекты, в которых участвуют и дети, и их родители, и наши педагоги, - говорит заведующий детским садом №17 Оксана Каранина. - Это и спортивные, и экологические, и познавательные проекты. Очень популярна у детей «Экологическая тропа», которая прошла через весь наш садик. Уже не первый год наш сад участвует в акции «Сдай макулатуру - вырасти дерево». Маленькие участники экологического проекта «Юные эколята» с помощью взрослых высадили полученные в обмен на макулатуру растения на «Пятачке Памяти», поучаствовав в международной акции «Сады Победы». Также этой весной все вместе заложили Сад памяти в рамках мероприятий, посвященных празднику Великой Победы.

Детский сад №17 в Тайцах — комбинированного вида, а значит здесь есть группы компенсирующего типа, где воспитываются дети с задержкой речи.

- К сожалению, мы стали замечать, что с каждым годом к нам приходит все больше малышей с проблемами по здоровью, - говорит Оксана Рашитовна. - И главная задача, которую мы ставили, приступая к новому проекту — помочь им справиться с этими проблемами, приобщая детей к здоровому образу жизни, к подвижным играм, в том числе и на свежем воздухе. Движение — это жизнь, а стимулировать у детей двигательную активность лучше всего с помощью игр.

Проект «Народная подвижная игра как средство приобщения дошкольников к здоровому образу жизни» был разработан в рамках IX Федерального научно-образовательного конкурса «Восемь жемчужин дошкольного образования — 2022».

- К этому времени мы уже собрали довольно интересный материал, - рассказывает Оксана Рашитовна. - С ноября по май мы каждый месяц разучивали с детьми разные народные подвижные игры. Начали с игр, которые есть у народов, живущих в Ленинградской области. Первыми стали игры вепсов, затем, конечно, и русские народные игры, которые мы используем довольно часто, в том числе, в самых разных праздниках. Детям все это очень понравилось. Особенно интересными для них оказались игры незнакомых им народов Севера — якутов, чукч. Мы обращали внимание детей на то, что игры самых разных народов по сути очень похожи. А это значит, что, несмотря на разные традиции, всех нас связывает очень многое, все мы — одна страна, единый народ.

Немаловажно, что этот проект оказался интересен не только детям, но и их родителям, и педагогам.

- Наши педагоги тщательно готовились к этому проекту — изучали культуру и традиции разных народов, сами готовили атрибуты для подвижных игр, - говорит Оксана Каранина. - Результатом каждого мероприятия в рамках проекта становился видеоролик, который могут увидеть все. Также для нас было важно, чтобы дети не просто играли, но и могли перенести этот опыт и в домашнюю среду, и к своим друзьям во дворе. И все это пошло!

Завершающим событием проекта стал фестиваль народных игр, приуроченный к Дню России. Он помог детям закрепить все, что они узнали о разных народах нашей страны. Ребята старших групп объединились в три команды для прохождения своеобразного квеста по пяти станциям. Итоговой задачей квеста стало собирание в одно целое частей тематических картинок.

Пять станций — пять народностей России: русские, карелы, татары, чукчи, якуты. На каждой из станций ребят встречала «представительница» того или иного народа в традиционной одежде. Педагоги рассказывали ребятам о традициях и обычаях «своих» народов, а потом, под традиционную музыку, играли в выбранную народную игру. Так, на станции России дети играли в игру «Ровным кругом», водя «солнышко» из лент. На станции чукчей осваивали бубен шамана под звуки варгана. В игру «Тюбетейка» играли на «татарской» станции, вместе с «якутами» пасли оленей, «сажали» картошку с карелами.

Фестиваль завершился хороводом, который стал символом объединения всех народов нашей необъятной родины.

Юлия Лысанюк