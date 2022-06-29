В школах заработает «золотой стандарт» образования

Председатель Комитета Госдумы РФ по просвещению Ольга Казакова представила поправки, которые предполагается внести в закон «Об образовании». Эти поправки поддержали в Министерстве просвещения. Она отметила, что создание единого образовательного пространства стало важнейшей государственной задачей.

«Закон «Об образовании» описывает учебную программу как рекомендательную, а там, где нет обязательного, отсутствует конкретика. Мы должны выстроить четкую вертикаль процессов, которые происходят в школе. Преимущество отечественного образования ― в фундаментальности. Мы предлагаем принять основные образовательные программы, «золотой стандарт» знаний для всех школ страны, закрепить его юридически, подкрепить организационными моментами и закрепить эту зону ответственности за государством в лице Минпросвещения России. Это также снимет нагрузку с наших учителей, потому что вариативность создает излишний документооборот», ― сказала она.

Предполагается, что поправки обеспечат единый подход к школьному образованию в России и сформируют четкие программы для всех школ страны. Это отразится на учебниках: линеек учебников станет меньше и повысится качество их наполнения. Минпросвещения России будет формировать авторские группы, которые должны создать учебник, после чего будет утверждаться текст и содержание учебника. Они будет размещаться в открытом доступе для общественного обсуждения.

«Переход от примерных образовательных программ к общим базисным должен обеспечить то единое образовательное пространство, которое позволит обучаться в равных содержательных условиях в любой школе, при переходе из одной школы в другую не ощущать острой разницы. Для педагогов постоянство в программах ― это закономерная потребность», ― считает председатель комитета общего и профессионального образования Ленинградской области Вероника Реброва.

Дети смогут получать качественное образование вне зависимости от места проживания. Останется и простор для творчества: школы, работающие с инновационными методиками, смогут дополнять свои программы.