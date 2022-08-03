«Полифас» из Гатчинского района внедряет бережливое производство

Рабочие группы предприятий вместе с экспертами Регионального центра компетенций (РЦК) три месяца занимались диагностикой пилотных потоков, обучались инструментам бережливого производства, проводили хронометраж операций, выявляли потери и узкие места, формировали планы действий, внедряли первые улучшения.

Так, на предприятии «Полифас», где производят полимерные материалы, в качестве пилотного потока выбрана линия по изготовлению ламинированной продукции. При диагностике было выявлено 32 проблемы, в том числе в организации складского хранения, при учете остатков складских запасов, при выдаче сырья и комплектующих.

Эксперт РЦК разработал для предприятия специальные системы учета ― калькулятор запасов и калькулятор заявок на производство. Их внедрение позволило на 20% сократить погрузочно-разгрузочные работы и на 10% сократить изменения планов производства. Также была разработана бальная система для внедрения адресного хранения готовой продукции на стеллажах. На Фабриках процессов в Кировске и Бегуницах прошли обучение 95% сотрудников «Полифаса».

За оставшиеся три месяца проекта предприятие планирует сократить оборот запасов со 129 до 30 дней. Сейчас благодаря внедрению инструментов бережливого производства этот показатель уже удалось сократить до 72 дней.

На предприятии «Агроимпекс», выпускающем ингредиенты для пищепрома, бережливые технологии апробируют на линии производства дробленного арахиса. Это новый участок на производстве и здесь скрыты большие резервы для повышения производительности и снижения потерь. За три месяца сотрудникам совместно с экспертами РЦК удалось сократить на 13% время протекания процесса ― до 28 минут, на 38% излишние перемещения ― до 193 метров и незавершенное производство сократилось на 65% ― до 30 тонн. При этом производительность уже выросла на 14% ― до 20 тысяч кг за смену, а выработка ― на 18%, до 4000 кг на человека.

К национальному проекту «Производительность труда» подключилось уже 53 предприятия Ленинградской области, 17 из которых под руководством экспертов Регионального центра компетенций, остальные ― Федерального центра компетенций.