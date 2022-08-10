«Зелёное кольцо памяти и славы»: преемственность поколений

Во время рабочего визита в Гатчину депутат Госдумы, председатель Центрального штаба Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Ольга Занко посетила общественную организацию ветеранов войны и труда Гатчинского района, где узнала об интересном проекте «Зеленое кольцо памяти и славы», разработанном ветеранами. Идея ей понравилась, и она предложила помощь.

- Мы очень обрадовались, - рассказывает председатель Совета ветеранов Гатчинского района Людмила Голубева. - Подготовить экскурсию по Дороге жизни нам помог комитет по культуре Гатчинского района и их коллеги из Всеволожского района, музейные работники, ведущие эту тему. Мы получили необходимую информацию по основным памятным местам с рабочими пояснениями для экскурсоводов. Вместе со мной в экскурсионную группу вошли председатель общества «Жители блокадного Ленинграда» Константин Николаевич Ермаков, Лидия Макаровна Кириллова, Маргарита Давидовна Кац, Валентина Николаевна Абрамова, Галина Александровна Лаврова, Людмила Викторовна Фруктовская.

Гатчинским ветеранам-экскурсоводам очень повезло со слушателями – это были лучшие волонтеры страны, победители Всероссийского конкурса «Послы Победы. Ленинград». Они были приглашены в качестве волонтеров мероприятий, проводимых в Санкт-Петербурге в День Военно-Морского флота, а также стали участниками образовательного слета. И именно для них гатчинские ветераны провели познавательную экскурсию.

- Было подано три экскурсионных автобуса. Мы распределились по 2-3 человека и оговорили, кто о каких памятных местах рассказывает. Поездка была замечательной и очень позитивной. Наши экскурсоводы - блокадники остались довольны собой и своими благодарными слушателями. Ребята были внимательны, задавали вопросы. Накануне вышла газета «Гатчинская правда» с интервью с Ольгой Занко. Мы взяли с собой пачку газет: представили нашу Гатчину – город воинской славы, показали статью о волонтерах. Ребята с радостью разобрали газеты на память. И вообще все сложилось очень хорошо, - подвела итог Людмила Голубева.

Конечно, это не первый проект, в котором участвуют ветераны Гатчинского района. Уже два года актив организации успешно представляет свои инициативы на муниципальном конкурсе социальных проектов. В этом году они партнеры проекта «Пятиминутка» по здоровому образу жизни, проекта «Душа Женщины – Душа Победы» и реализуют свой собственный проект «Командный дух».

Татьяна Можаева